https://ria.ru/20221121/neft-1833089936.html

Китай стал закупать у российских экспортеров больше нефти и меньше угля

Китай стал закупать у российских экспортеров больше нефти и меньше угля - РИА Новости, 21.11.2022

Китай стал закупать у российских экспортеров больше нефти и меньше угля

Китай стал закупать больше нефти и меньше угля у российских экспортеров, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Главного таможенного управления КНР. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:29

2022-11-21T14:29

2022-11-21T14:29

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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай стал закупать больше нефти и меньше угля у российских экспортеров, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Главного таможенного управления КНР.Таким образом, импорт нефти из России в Китай за октябрь вырос до 7,715 миллиона тонн, что на 3,4% больше, чем в сентябре этого года (7,462 миллиона тонн) и на 16,2% больше, чем в октябре прошлого года (6,641 миллиона тонн).В свою очередь импорт угля показал сокращение на 7,6% к сентябрю 2022 года (до 6,43 миллиона тонн в октябре и 6,95 миллиона тонн в сентябре). Эти изменения связывают с логистическими трудностями и перегруженной транспортной инфраструктурой в России.

https://ria.ru/20221115/kitay-1831540553.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, россия, цены на нефть, экономика