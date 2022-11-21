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Китай стал закупать у российских экспортеров больше нефти и меньше угля - РИА Новости, 21.11.2022
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Китай стал закупать у российских экспортеров больше нефти и меньше угля
Китай стал закупать у российских экспортеров больше нефти и меньше угля - РИА Новости, 21.11.2022
Китай стал закупать у российских экспортеров больше нефти и меньше угля
Китай стал закупать больше нефти и меньше угля у российских экспортеров, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Главного таможенного управления КНР. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:29
2022-11-21T14:29
россия-китай: главное
китай
россия
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай стал закупать больше нефти и меньше угля у российских экспортеров, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Главного таможенного управления КНР.Таким образом, импорт нефти из России в Китай за октябрь вырос до 7,715 миллиона тонн, что на 3,4% больше, чем в сентябре этого года (7,462 миллиона тонн) и на 16,2% больше, чем в октябре прошлого года (6,641 миллиона тонн).В свою очередь импорт угля показал сокращение на 7,6% к сентябрю 2022 года (до 6,43 миллиона тонн в октябре и 6,95 миллиона тонн в сентябре). Эти изменения связывают с логистическими трудностями и перегруженной транспортной инфраструктурой в России.
https://ria.ru/20221115/kitay-1831540553.html
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китай, россия, цены на нефть, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Цены на нефть, Экономика
14:29 21.11.2022
 

Китай стал закупать у российских экспортеров больше нефти и меньше угля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные вышки
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные вышки
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай стал закупать больше нефти и меньше угля у российских экспортеров, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Главного таможенного управления КНР.
Таким образом, импорт нефти из России в Китай за октябрь вырос до 7,715 миллиона тонн, что на 3,4% больше, чем в сентябре этого года (7,462 миллиона тонн) и на 16,2% больше, чем в октябре прошлого года (6,641 миллиона тонн).
В свою очередь импорт угля показал сокращение на 7,6% к сентябрю 2022 года (до 6,43 миллиона тонн в октябре и 6,95 миллиона тонн в сентябре). Эти изменения связывают с логистическими трудностями и перегруженной транспортной инфраструктурой в России.
Китайские рабочие на нефтехимическом производстве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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