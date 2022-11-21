https://ria.ru/20221121/neft-1833074185.html

Эксперт объяснил, почему Британия продолжит покупать российскую нефть

Эксперт объяснил, почему Британия продолжит покупать российскую нефть - РИА Новости, 21.11.2022

Эксперт объяснил, почему Британия продолжит покупать российскую нефть

Великобритания продолжит закупать российскую нефть, несмотря на репутационные риски и свои заявления об отказе от нее, так как заместить сырьё нечем, такое... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:51

2022-11-21T13:51

2022-11-21T13:52

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россия

нефть

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Великобритания продолжит закупать российскую нефть, несмотря на репутационные риски и свои заявления об отказе от нее, так как заместить сырьё нечем, такое мнение РИА Новости высказал директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.Накануне газета Sunday Times сообщила, что Великобритания продолжает закупать российскую нефть, хотя официально заявляла, что ее уже не импортирует. По данным издания, суммарно с марта в десять портов страны прибыло сырья из РФ на 778 миллионов фунтов стерлингов. В документах же иногда указаны другие государства - страной-импортером на бумаге называют страну отправки, а не страну-производителя. Однако импорт российской нефти в Великобританию законен до 5 декабря, когда в силу вступит запрет, а пока речь идет лишь о "репутационном риске"."Британия продолжит закупать российскую нефть, несмотря репутационные риски и свои заявления об отказе, потому что цены на энергоносители взлетели до небес, а рецессию экономики бодрыми речами не победить. Поэтому есть публичная риторика, а есть объективная реальность, которая говорит, что 9% от общего потребления нефти в 2021 году Британия получала из РФ, и заместить их неоткуда, кроме как покупкой там же, но под видом нефти из других стран и дороже", - считает Канищев.Эксперт со ссылкой на данные правительства Великобритании в связи с этим отметил, что официальный сырьевой оборот между странами даже вырос. Так, если за весь прошлый год импорт газа, нефти и угля из РФ в Британию в целом составил 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, то только за первые три квартала года нынешнего он уже достиг 3,68 миллиарда. "То есть по итогам года сумма, заплаченная Британией России, может даже вырасти по сравнению с 2021 годом на полмиллиарда фунтов стерлингов, то есть примерно на 35 миллиардов рублей", - добавил Канищев."Плюс примерно 20 миллиардов рублей Великобритания заплатит по "зонтичным схемам" покупки якобы из других стран. Схема продолжит работать и после 5 декабря, потому что других вариантов замещения поставок просто не существует. Но с учётом рисков страхования, цена, и не только репутационная, для Британии вырастет ещё больше", - заключил эксперт.Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают в себя запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. В полную же силу эмбарго начнет работать 5 декабря.

https://ria.ru/20221118/neft-1832654348.html

https://ria.ru/20221120/gaz-1832940902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, великобритания, россия, нефть