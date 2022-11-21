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Британия закупает российскую нефть через другие страны, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2022
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Британия закупает российскую нефть через другие страны, пишут СМИ
Британия закупает российскую нефть через другие страны, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2022
Британия закупает российскую нефть через другие страны, пишут СМИ
Великобритания продолжает закупать российскую нефть, при этом в документах странами-импортерами называются другие государства, пишет британская газета Sunday... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T00:02
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sunday times
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Великобритания продолжает закупать российскую нефть, при этом в документах странами-импортерами называются другие государства, пишет британская газета Sunday Times.По данным издания, после начала российской спецоперации на Украине в британские порты прибыло по меньшей мере 39 танкеров с российской нефтью на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов, хотя они "были классифицированы как импорт из других стран".В общей сложности с марта "в десять портов Великобритании прибыло российской нефти на 778 миллионов фунтов стерлингов", говорится в публикации. При этом в документах могут указываться другие страны: к примеру, российская нефть стоимостью около 23 миллионов фунтов стерлингов, которая прибыла в Иммингем с марта, в документах проходит как импортированная из Германии, Нидерландов и Бельгии.Согласно газете, эксперты полагают, что британские правила регистрации, а также практика перевозок груза с одного судна на другое могут затруднить введение санкций в отношении российской нефти. Как пояснило издание, страной-импортером на бумаге называют страну отправки, а не страну-производителя. К примеру, груз с товарами китайского производства в Британии может быть зарегистрирован как груз из Германии, если он был импортирован немецкой фирмой.Как отмечается в публикации, в июне в британские порты поступило российской нефти на сумму более 78 миллионов фунтов стерлингов, хотя национальная статистическая служба (ONS) сообщила, что в июне страна не импортировала нефть из РФ. Официально импортированная в июне нефть проходит в документах как импортированная из Нидерландов, Эстонии, Польши или Бельгии.Газета отметила, что импорт российской нефти в Великобританию является законным до 5 декабря, когда в силу вступит запрет. До тех пор речь идет лишь о "репутационном риске".
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цены на нефть, великобритания, германия, нидерланды, sunday times
Цены на нефть, Великобритания, Германия, Нидерланды, Sunday Times
00:02 21.11.2022
 
Британия закупает российскую нефть через другие страны, пишут СМИ

Sunday Times: Великобритания закупает российскую нефть, называя импортерами другие страны

© Fotolia / kellerНефтяной танкер
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Fotolia / keller
Нефтяной танкер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Великобритания продолжает закупать российскую нефть, при этом в документах странами-импортерами называются другие государства, пишет британская газета Sunday Times.
По данным издания, после начала российской спецоперации на Украине в британские порты прибыло по меньшей мере 39 танкеров с российской нефтью на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов, хотя они "были классифицированы как импорт из других стран".
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В общей сложности с марта "в десять портов Великобритании прибыло российской нефти на 778 миллионов фунтов стерлингов", говорится в публикации. При этом в документах могут указываться другие страны: к примеру, российская нефть стоимостью около 23 миллионов фунтов стерлингов, которая прибыла в Иммингем с марта, в документах проходит как импортированная из Германии, Нидерландов и Бельгии.
Согласно газете, эксперты полагают, что британские правила регистрации, а также практика перевозок груза с одного судна на другое могут затруднить введение санкций в отношении российской нефти. Как пояснило издание, страной-импортером на бумаге называют страну отправки, а не страну-производителя. К примеру, груз с товарами китайского производства в Британии может быть зарегистрирован как груз из Германии, если он был импортирован немецкой фирмой.
Как отмечается в публикации, в июне в британские порты поступило российской нефти на сумму более 78 миллионов фунтов стерлингов, хотя национальная статистическая служба (ONS) сообщила, что в июне страна не импортировала нефть из РФ. Официально импортированная в июне нефть проходит в документах как импортированная из Нидерландов, Эстонии, Польши или Бельгии.
Газета отметила, что импорт российской нефти в Великобританию является законным до 5 декабря, когда в силу вступит запрет. До тех пор речь идет лишь о "репутационном риске".
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