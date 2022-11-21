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Путин продлил действие нулевой ставки НДС для лизинговых судов на 2023 год - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин продлил действие нулевой ставки НДС для лизинговых судов на 2023 год
Путин продлил действие нулевой ставки НДС для лизинговых судов на 2023 год - РИА Новости, 21.11.2022
Путин продлил действие нулевой ставки НДС для лизинговых судов на 2023 год
Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в числе прочего, продлевает на 2023 год срок действия нулевой ставки НДС при... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:09
2022-11-21T15:09
владимир путин
россия
экономика
законодательство
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в числе прочего, продлевает на 2023 год срок действия нулевой ставки НДС при реализации лизинговых судов, зарегистрированных в российском реестре. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.По действующим ранее нормам, до конца 2022 года была установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже лизинговыми компаниями судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов.Закон продлевает эту льготу до конца 2023 года.В Российском международном реестре судов, в частности, могут быть зарегистрированы суда для международных и внутренних перевозок и буксировки (возраст - не старше 15 лет); суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских портах РФ (не старше 20 лет); суда для разведки и разработки минеральных ресурсов и других целей.
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владимир путин, россия, экономика, законодательство
Владимир Путин, Россия, Экономика, Законодательство
15:09 21.11.2022
 
Путин продлил действие нулевой ставки НДС для лизинговых судов на 2023 год

Путин подписал закон о продлении на 2023 год нулевой ставки НДС для лизинговых судов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в числе прочего, продлевает на 2023 год срок действия нулевой ставки НДС при реализации лизинговых судов, зарегистрированных в российском реестре. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По действующим ранее нормам, до конца 2022 года была установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже лизинговыми компаниями судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов.
Закон продлевает эту льготу до конца 2023 года.
В Российском международном реестре судов, в частности, могут быть зарегистрированы суда для международных и внутренних перевозок и буксировки (возраст - не старше 15 лет); суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских портах РФ (не старше 20 лет); суда для разведки и разработки минеральных ресурсов и других целей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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Владимир ПутинРоссияЭкономикаЗаконодательство
 
 
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