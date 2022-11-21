https://ria.ru/20221121/nds-1833107013.html

Путин продлил действие нулевой ставки НДС для лизинговых судов на 2023 год

Путин продлил действие нулевой ставки НДС для лизинговых судов на 2023 год - РИА Новости, 21.11.2022

Путин продлил действие нулевой ставки НДС для лизинговых судов на 2023 год

Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в числе прочего, продлевает на 2023 год срок действия нулевой ставки НДС при... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:09

2022-11-21T15:09

2022-11-21T15:09

владимир путин

россия

экономика

законодательство

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в числе прочего, продлевает на 2023 год срок действия нулевой ставки НДС при реализации лизинговых судов, зарегистрированных в российском реестре. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.По действующим ранее нормам, до конца 2022 года была установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже лизинговыми компаниями судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов.Закон продлевает эту льготу до конца 2023 года.В Российском международном реестре судов, в частности, могут быть зарегистрированы суда для международных и внутренних перевозок и буксировки (возраст - не старше 15 лет); суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских портах РФ (не старше 20 лет); суда для разведки и разработки минеральных ресурсов и других целей.

https://ria.ru/20221121/aktsiz-1833100534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, экономика, законодательство