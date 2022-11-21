https://ria.ru/20221121/nds-1833107013.html
Путин продлил действие нулевой ставки НДС для лизинговых судов на 2023 год
Путин продлил действие нулевой ставки НДС для лизинговых судов на 2023 год - РИА Новости, 21.11.2022
Путин продлил действие нулевой ставки НДС для лизинговых судов на 2023 год
Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в числе прочего, продлевает на 2023 год срок действия нулевой ставки НДС при... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:09
2022-11-21T15:09
2022-11-21T15:09
владимир путин
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экономика
законодательство
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в числе прочего, продлевает на 2023 год срок действия нулевой ставки НДС при реализации лизинговых судов, зарегистрированных в российском реестре. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.По действующим ранее нормам, до конца 2022 года была установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже лизинговыми компаниями судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов.Закон продлевает эту льготу до конца 2023 года.В Российском международном реестре судов, в частности, могут быть зарегистрированы суда для международных и внутренних перевозок и буксировки (возраст - не старше 15 лет); суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских портах РФ (не старше 20 лет); суда для разведки и разработки минеральных ресурсов и других целей.
https://ria.ru/20221121/aktsiz-1833100534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, законодательство
Владимир Путин, Россия, Экономика, Законодательство
Путин продлил действие нулевой ставки НДС для лизинговых судов на 2023 год
Путин подписал закон о продлении на 2023 год нулевой ставки НДС для лизинговых судов