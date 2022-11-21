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В Австралии объявили о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений - РИА Новости, 21.11.2022
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В Австралии объявили о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений
В Австралии объявили о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений - РИА Новости, 21.11.2022
В Австралии объявили о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений
Губернатор Южной Австралии объявил о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений, которые могут затопить крупнейшие виноградники региона, сообщает... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:28
2022-11-21T17:41
в мире
австралия
южная австралия
новый южный уэльс
вино
виноделие
виноградники
наводнение
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Южной Австралии объявил о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений, которые могут затопить крупнейшие виноградники региона, сообщает австралийское агентство AAP.На прошлой неделе масштабное наводнение произошло в Австралии в Новом Южном Уэльсе и вдоль рек штата Виктория.В понедельник губернатор Южной Австралии Питер Малинаускас официально объявил наводнения "серьезной чрезвычайной ситуацией", поскольку паводковые воды в реках достигли опасного уровня.Оценить окончательный ущерб от стихийного бедствия пока невозможно, однако ряд виноградников, например, All Saints Estate и Pfeiffer Wines, уже были затоплены водой из водосборных бассейнов."У нас нет доступа к нашим виноградникам уже две недели. Я готовлюсь к сценарию, при котором мы не соберем ни одного урожая от виноградников в этом сезоне", - сказала винодел Джен Пфайффер AAP.Власти Австралии предупреждают, что могут пройти месяцы, прежде чем наводнения прекратятся.
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в мире, австралия, южная австралия, новый южный уэльс, вино, виноделие, виноградники, наводнение
В мире, Австралия, Южная Австралия, Новый Южный Уэльс, Вино, Виноделие, виноградники, Наводнение
17:28 21.11.2022 (обновлено: 17:41 21.11.2022)
 
В Австралии объявили о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений

AAP: сильные наводнения на юго-востоке Австралии угрожают крупнейшим виноградникам страны

© РИА Новости / Михаил ЦыгановОкеанский прибой
Океанский прибой - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Океанский прибой. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Южной Австралии объявил о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений, которые могут затопить крупнейшие виноградники региона, сообщает австралийское агентство AAP.
На прошлой неделе масштабное наводнение произошло в Австралии в Новом Южном Уэльсе и вдоль рек штата Виктория.
В понедельник губернатор Южной Австралии Питер Малинаускас официально объявил наводнения "серьезной чрезвычайной ситуацией", поскольку паводковые воды в реках достигли опасного уровня.
Оценить окончательный ущерб от стихийного бедствия пока невозможно, однако ряд виноградников, например, All Saints Estate и Pfeiffer Wines, уже были затоплены водой из водосборных бассейнов.
"У нас нет доступа к нашим виноградникам уже две недели. Я готовлюсь к сценарию, при котором мы не соберем ни одного урожая от виноградников в этом сезоне", - сказала винодел Джен Пфайффер AAP.
Власти Австралии предупреждают, что могут пройти месяцы, прежде чем наводнения прекратятся.
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