https://ria.ru/20221121/navodneniya-1833153861.html

В Австралии объявили о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений

В Австралии объявили о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений - РИА Новости, 21.11.2022

В Австралии объявили о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений

Губернатор Южной Австралии объявил о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений, которые могут затопить крупнейшие виноградники региона, сообщает... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:28

2022-11-21T17:28

2022-11-21T17:41

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австралия

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новый южный уэльс

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виноделие

виноградники

наводнение

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Южной Австралии объявил о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений, которые могут затопить крупнейшие виноградники региона, сообщает австралийское агентство AAP.На прошлой неделе масштабное наводнение произошло в Австралии в Новом Южном Уэльсе и вдоль рек штата Виктория.В понедельник губернатор Южной Австралии Питер Малинаускас официально объявил наводнения "серьезной чрезвычайной ситуацией", поскольку паводковые воды в реках достигли опасного уровня.Оценить окончательный ущерб от стихийного бедствия пока невозможно, однако ряд виноградников, например, All Saints Estate и Pfeiffer Wines, уже были затоплены водой из водосборных бассейнов."У нас нет доступа к нашим виноградникам уже две недели. Я готовлюсь к сценарию, при котором мы не соберем ни одного урожая от виноградников в этом сезоне", - сказала винодел Джен Пфайффер AAP.Власти Австралии предупреждают, что могут пройти месяцы, прежде чем наводнения прекратятся.

https://ria.ru/20221025/bali-1826484578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, австралия, южная австралия, новый южный уэльс, вино, виноделие, виноградники, наводнение