https://ria.ru/20221121/nato-1833217582.html

RT: украинцы, расстрелявшие российских пленных, тесно сотрудничают с НАТО

RT: украинцы, расстрелявшие российских пленных, тесно сотрудничают с НАТО - РИА Новости, 21.11.2022

RT: украинцы, расстрелявшие российских пленных, тесно сотрудничают с НАТО

Бригада украинских бойцов, расстрелявших российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО, передает телеканал RT. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T21:59

2022-11-21T21:59

2022-11-21T23:26

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бригада украинских бойцов, расстрелявших российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО, передает телеканал RT."Восьмидесятая бригада ВСУ, бойцы которой расстреляли российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО", — сообщает издание со ссылкой на бывшего солдата ВСУ.Отмечается, что ранее он сам служил в этой бригаде, но перешел на российскую сторону, после того как украинцы казнили его отца. По словам бывшего украинского военного, бойцов в 80-й бригаде приучали ненавидеть все русское, такие мысли насаждались им задолго до начала спецоперации.Собеседник RT уточнил, что обучали бригаду войска США. В частности, он отметил, что "промыванием мозгов" занимались американские морпехи.В конце минувшей недели в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.В российской оборонном ведомстве подчеркнули, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20221121/gosduma-1833197778.html

https://ria.ru/20221120/plennye-1832918238.html

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в мире, валерий фадеев, россия, львов, макеевка, нато, вооруженные силы украины, татьяна москалькова, оон