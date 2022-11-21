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RT: украинцы, расстрелявшие российских пленных, тесно сотрудничают с НАТО - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/nato-1833217582.html
RT: украинцы, расстрелявшие российских пленных, тесно сотрудничают с НАТО
RT: украинцы, расстрелявшие российских пленных, тесно сотрудничают с НАТО - РИА Новости, 21.11.2022
RT: украинцы, расстрелявшие российских пленных, тесно сотрудничают с НАТО
Бригада украинских бойцов, расстрелявших российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО, передает телеканал RT. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:59
2022-11-21T23:26
специальная военная операция на украине
в мире
валерий фадеев
россия
львов
макеевка
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бригада украинских бойцов, расстрелявших российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО, передает телеканал RT."Восьмидесятая бригада ВСУ, бойцы которой расстреляли российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО", — сообщает издание со ссылкой на бывшего солдата ВСУ.Отмечается, что ранее он сам служил в этой бригаде, но перешел на российскую сторону, после того как украинцы казнили его отца. По словам бывшего украинского военного, бойцов в 80-й бригаде приучали ненавидеть все русское, такие мысли насаждались им задолго до начала спецоперации.Собеседник RT уточнил, что обучали бригаду войска США. В частности, он отметил, что "промыванием мозгов" занимались американские морпехи.В конце минувшей недели в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.В российской оборонном ведомстве подчеркнули, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20221121/gosduma-1833197778.html
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в мире, валерий фадеев, россия, львов, макеевка, нато, вооруженные силы украины, татьяна москалькова, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Фадеев, Россия, Львов, Макеевка, НАТО, Вооруженные силы Украины, Татьяна Москалькова, ООН
21:59 21.11.2022 (обновлено: 23:26 21.11.2022)
 
RT: украинцы, расстрелявшие российских пленных, тесно сотрудничают с НАТО

RT: бригада ВСУ, расстрелявшая российских военнопленных, тесно сотрудничает с НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бригада украинских бойцов, расстрелявших российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО, передает телеканал RT.
"Восьмидесятая бригада ВСУ, бойцы которой расстреляли российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО", — сообщает издание со ссылкой на бывшего солдата ВСУ.
Отмечается, что ранее он сам служил в этой бригаде, но перешел на российскую сторону, после того как украинцы казнили его отца. По словам бывшего украинского военного, бойцов в 80-й бригаде приучали ненавидеть все русское, такие мысли насаждались им задолго до начала спецоперации.
Собеседник RT уточнил, что обучали бригаду войска США. В частности, он отметил, что "промыванием мозгов" занимались американские морпехи.
В конце минувшей недели в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика.
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В ГД внесли проект заявления в связи с расстрелом ВСУ российских пленных
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.
В российской оборонном ведомстве подчеркнули, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ФадеевРоссияЛьвовМакеевкаНАТОВооруженные силы УкраиныТатьяна МоскальковаООН
 
 
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