21:59 21.11.2022 (обновлено: 23:26 21.11.2022)
RT: украинцы, расстрелявшие российских пленных, тесно сотрудничают с НАТО
RT: бригада ВСУ, расстрелявшая российских военнопленных, тесно сотрудничает с НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бригада украинских бойцов, расстрелявших российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО, передает телеканал RT.
"Восьмидесятая бригада ВСУ, бойцы которой расстреляли российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО", — сообщает издание со ссылкой на бывшего солдата ВСУ.
Отмечается, что ранее он сам служил в этой бригаде, но перешел на российскую сторону, после того как украинцы казнили его отца. По словам бывшего украинского военного, бойцов в 80-й бригаде приучали ненавидеть все русское, такие мысли насаждались им задолго до начала спецоперации.
Собеседник RT уточнил, что обучали бригаду войска США. В частности, он отметил, что "промыванием мозгов" занимались американские морпехи.
В конце минувшей недели в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.
В российской оборонном ведомстве подчеркнули, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.