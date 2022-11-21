https://ria.ru/20221121/nalogi-1833187578.html

Путин предложил главе ФНС обсудить собираемость налогов за десять месяцев

Путин предложил главе ФНС обсудить собираемость налогов за десять месяцев - РИА Новости, 21.11.2022

Путин предложил главе ФНС обсудить собираемость налогов за десять месяцев

Президент России Владимир Путин попросил главу ФНС Даниила Егорова обсудить собираемость налогов в РФ за 10 месяцев текущего года. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:33

2022-11-21T19:33

2022-11-21T19:54

федеральная налоговая служба (фнс россии)

владимир путин

россия

даниил егоров

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу ФНС Даниила Егорова обсудить собираемость налогов в РФ за 10 месяцев текущего года.Встреча прошла в Ново-Огарево.Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров отметил, что поступления налогов в консолидированный бюджет РФ за 10 месяцев выросли на 18% - до 27,4 триллиона рублей, а по итогам текущего года они ожидаются на уровне 33,3 триллиона рублей."У нас за десять месяцев поступления (налогов в консолидированный бюджет РФ - ред.) составляют 27,4 триллиона рублей - это на 18% больше, чем в прошлом году", - сказал Егоров."Если говорить о региональных бюджетах и консолидированном бюджете, то это плюс 15%, а если говорить о федеральном бюджете - то это плюс 20%. В принципе мы идем достаточно неплохими темпами", - уточнил он."Мы также рассчитываем на то, что эти темпы сохраним и по концу года и преодолеем по сути рубикон в 30 триллионов рублей - и консолидированный бюджет у нас будет 33,3 триллиона рублей", - добавил Егоров.

https://ria.ru/20221114/servis-1831303140.html

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федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, россия, даниил егоров, экономика