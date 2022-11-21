Рейтинг@Mail.ru
США продлили разрешение американцам платить налоги в России до марта - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/nalogi-1833171618.html
США продлили разрешение американцам платить налоги в России до марта
США продлили разрешение американцам платить налоги в России до марта - РИА Новости, 21.11.2022
США продлили разрешение американцам платить налоги в России до марта
Минфин США до 7 марта продлил срок действия разрешения, позволяющего американским физическим и юридическим лицам платить налоги и пошлины в РФ в обход санкций,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:29
2022-11-21T18:49
экономика
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Минфин США до 7 марта продлил срок действия разрешения, позволяющего американским физическим и юридическим лицам платить налоги и пошлины в РФ в обход санкций, следует из опубликованного в понедельник документа.Лицензия разрешает взаимодействие граждан США и американских компаний с Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином России "для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов".При этом условием исключения из-под санкций является необходимость соответствующих выплат для продолжения работы в России.В сентябре аналогичная лицензия разрешала подобные операции до 7 декабря.
https://ria.ru/20221121/inflyatsiya-1833125360.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_304:0:5175:3653_1920x0_80_0_0_95ffc088e56ec1de070b3d6822e37db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия
Экономика, США, Россия
18:29 21.11.2022 (обновлено: 18:49 21.11.2022)
 
США продлили разрешение американцам платить налоги в России до марта

Минфин США продлил до седьмого марта разрешение американцам платить налоги в России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Минфин США до 7 марта продлил срок действия разрешения, позволяющего американским физическим и юридическим лицам платить налоги и пошлины в РФ в обход санкций, следует из опубликованного в понедельник документа.
Лицензия разрешает взаимодействие граждан США и американских компаний с Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином России "для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов".
При этом условием исключения из-под санкций является необходимость соответствующих выплат для продолжения работы в России.
В сентябре аналогичная лицензия разрешала подобные операции до 7 декабря.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 15:55
Акт США по инфляции может навредить компаниям из ЕС, заявили в Еврокомиссии
 
ЭкономикаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала