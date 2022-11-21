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США продлили разрешение американцам платить налоги в России до марта

США продлили разрешение американцам платить налоги в России до марта - РИА Новости, 21.11.2022

США продлили разрешение американцам платить налоги в России до марта

Минфин США до 7 марта продлил срок действия разрешения, позволяющего американским физическим и юридическим лицам платить налоги и пошлины в РФ в обход санкций,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:29

2022-11-21T18:29

2022-11-21T18:49

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Минфин США до 7 марта продлил срок действия разрешения, позволяющего американским физическим и юридическим лицам платить налоги и пошлины в РФ в обход санкций, следует из опубликованного в понедельник документа.Лицензия разрешает взаимодействие граждан США и американских компаний с Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином России "для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов".При этом условием исключения из-под санкций является необходимость соответствующих выплат для продолжения работы в России.В сентябре аналогичная лицензия разрешала подобные операции до 7 декабря.

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экономика, сша, россия