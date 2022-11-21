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Власти продлили льготную ставку НДС для полетов через Москву - РИА Новости, 21.11.2022
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Туризм
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Власти продлили льготную ставку НДС для полетов через Москву
Власти продлили льготную ставку НДС для полетов через Москву - РИА Новости, 21.11.2022
Власти продлили льготную ставку НДС для полетов через Москву
Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в том числе, продлевает до 1 января 2025 года действие пониженной ставки НДС в 10... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:47
2022-11-21T17:51
туризм
туризм
новости - туризм
владимир путин
туристы
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аэропорты
москва
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в том числе, продлевает до 1 января 2025 года действие пониженной ставки НДС в 10 процентов на оказание услуг внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа через аэропорты Московского авиаузла. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон продлевает действие пониженной ставки налога для авиаперевозок через Московский авиаузел еще на два года.Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла облагаются НДС по пониженной ставке 10 процентов, однако эта льгота действовала до 1 января 2023 года. Для внутренних рейсов в обход Москвы бессрочно установлена нулевая ставка НДС.
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туризм, новости - туризм, владимир путин, туристы, самолеты, аэропорты, москва
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, туристы, Самолеты, Аэропорты, Москва
17:47 21.11.2022 (обновлено: 17:51 21.11.2022)
 
Власти продлили льготную ставку НДС для полетов через Москву

Ставку НДС в десять процентов для внутренних полетов через Москву продлили до 2025 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкВ аэропорту Шереметьево в Москве
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
В аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в том числе, продлевает до 1 января 2025 года действие пониженной ставки НДС в 10 процентов на оказание услуг внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа через аэропорты Московского авиаузла.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон продлевает действие пониженной ставки налога для авиаперевозок через Московский авиаузел еще на два года.
Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла облагаются НДС по пониженной ставке 10 процентов, однако эта льгота действовала до 1 января 2023 года. Для внутренних рейсов в обход Москвы бессрочно установлена нулевая ставка НДС.
Самолет в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 12:42Туризм
Для внутренних авиаперевозок через Москву продлили льготную ставку НДС
 
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