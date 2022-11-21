https://ria.ru/20221121/nalogi-1833155031.html

Власти продлили льготную ставку НДС для полетов через Москву

Власти продлили льготную ставку НДС для полетов через Москву - РИА Новости, 21.11.2022

Власти продлили льготную ставку НДС для полетов через Москву

Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в том числе, продлевает до 1 января 2025 года действие пониженной ставки НДС в 10... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:47

2022-11-21T17:47

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в том числе, продлевает до 1 января 2025 года действие пониженной ставки НДС в 10 процентов на оказание услуг внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа через аэропорты Московского авиаузла. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон продлевает действие пониженной ставки налога для авиаперевозок через Московский авиаузел еще на два года.Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла облагаются НДС по пониженной ставке 10 процентов, однако эта льгота действовала до 1 января 2023 года. Для внутренних рейсов в обход Москвы бессрочно установлена нулевая ставка НДС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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