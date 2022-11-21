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Путин подписал закон об особенностях налогообложения новых регионов - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин подписал закон об особенностях налогообложения новых регионов
Путин подписал закон об особенностях налогообложения новых регионов - РИА Новости, 21.11.2022
Путин подписал закон об особенностях налогообложения новых регионов
Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который в том числе устанавливает особенности налогообложения на территориях новых субъектов... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:14
2022-11-21T15:14
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
евразийский экономический союз
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который в том числе устанавливает особенности налогообложения на территориях новых субъектов РФ – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, граждане этих регионов могут беспошлинно оформить российские документы, включая паспорт и водительские права.Документ определяет особенности исчисления и уплаты акцизов, определения налоговой базы и исчисления НДС, амортизации имущества и определения расходов, налогового учета по налогу на прибыль организаций, уплаты госпошлин на территориях этих четырех регионов. При этом признаются безнадежными к взысканию суммы таможенных пошлин, налогов и иных платежей, учитываемые по состоянию на 1 января 2023 года таможенными органами, расположенными на территориях этих субъектов РФ.Закон устанавливает нулевую ставку НДС при поставках товаров в эти регионы и услуг по их перевозке (за исключением услуг по международной перевозке). От НДС и акцизов освобождается и ввоз в РФ товаров, "прибытие которых на единую таможенную территорию Евразийского экономического союза состоялось" с 30 сентября по 10 ноября 2022 года, а их декларантом выступили организации, стоящие на налоговом учете в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области.Граждане из этих регионов освобождаются от уплаты госпошлин за выдачу паспорта гражданина РФ или определение наличия гражданства РФ (эти нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года). Также жители этих регионов освобождаются от госпошлин за оформление вида на жительство, загранпаспорта, российского водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), регистрационных документов и автомобильных номеров, а также от некоторых других пошлин.При этом освобождение от уплаты госпошлин за госрегистрацию юрлиц и ИП из этих четырех регионов, ликвидацию такого юрлица или внесение изменений в его учредительные документы будет применяться до конца 2023 года, а за определение наличия гражданства РФ - до конца 2025 года.Кроме того, до 1 января 2028 года освобождается от госпошлины регистрация прав на недвижимое имущество, возникших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до вхождения в РФ.
https://ria.ru/20221121/donetsk-1833027405.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, евразийский экономический союз, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Евразийский экономический союз, Общество
15:14 21.11.2022
 
Путин подписал закон об особенностях налогообложения новых регионов

Президент Путин подписал закон об особенностях налогообложения в новых субъектах России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который в том числе устанавливает особенности налогообложения на территориях новых субъектов РФ – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, граждане этих регионов могут беспошлинно оформить российские документы, включая паспорт и водительские права.
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Документ определяет особенности исчисления и уплаты акцизов, определения налоговой базы и исчисления НДС, амортизации имущества и определения расходов, налогового учета по налогу на прибыль организаций, уплаты госпошлин на территориях этих четырех регионов. При этом признаются безнадежными к взысканию суммы таможенных пошлин, налогов и иных платежей, учитываемые по состоянию на 1 января 2023 года таможенными органами, расположенными на территориях этих субъектов РФ.
Закон устанавливает нулевую ставку НДС при поставках товаров в эти регионы и услуг по их перевозке (за исключением услуг по международной перевозке). От НДС и акцизов освобождается и ввоз в РФ товаров, "прибытие которых на единую таможенную территорию Евразийского экономического союза состоялось" с 30 сентября по 10 ноября 2022 года, а их декларантом выступили организации, стоящие на налоговом учете в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области.
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Граждане из этих регионов освобождаются от уплаты госпошлин за выдачу паспорта гражданина РФ или определение наличия гражданства РФ (эти нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года). Также жители этих регионов освобождаются от госпошлин за оформление вида на жительство, загранпаспорта, российского водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), регистрационных документов и автомобильных номеров, а также от некоторых других пошлин.
При этом освобождение от уплаты госпошлин за госрегистрацию юрлиц и ИП из этих четырех регионов, ликвидацию такого юрлица или внесение изменений в его учредительные документы будет применяться до конца 2023 года, а за определение наличия гражданства РФ - до конца 2025 года.
Кроме того, до 1 января 2028 года освобождается от госпошлины регистрация прав на недвижимое имущество, возникших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до вхождения в РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЕвразийский экономический союзОбщество
 
 
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