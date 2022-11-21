https://ria.ru/20221121/nagrada-1833095372.html

Добровольца из Сербии, воевавшего на стороне ЛНР, наградили посмертно

Добровольца из Сербии, воевавшего на стороне ЛНР, наградили посмертно - РИА Новости, 21.11.2022

Добровольца из Сербии, воевавшего на стороне ЛНР, наградили посмертно

Добровольца из Сербии, принимавшего участие в боевых действиях на Украине на стороне Луганской Народной республики, власти республики посмертно наградили... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:43

2022-11-21T14:43

2022-11-21T15:37

специальная военная операция на украине

виктория сердюкова

сербия

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Добровольца из Сербии, принимавшего участие в боевых действиях на Украине на стороне Луганской Народной республики, власти республики посмертно наградили медалью "За отвагу", заявила в понедельник уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."Немало выходцев из Сербии воюют в добровольческих рядах ДНР и ЛНР. Многие из них демонстрируют настоящий героизм и мужество при выполнении боевых задач. Стефан Димитриевич был одним из тех, кто с честью и достоинством защищал нашу землю от нацистов. Его заслуги перед Республикой удостоены Государственной награды – медали "За отвагу", - написала Сердюкова в своем Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, награда была вручена вдове Димитриевича советником врио главы ЛНР Яном Лещенко."Трудно подобрать слова, чтобы сгладить боль утраты, потери. Братский сербский народ, начиная с 2014 года, принимает активное участие в освобождении нашей республики. Ваш муж отдал свою жизнь за 29-й блокпост (бывшие позиции украинских войск у с. Новотошковское – ред.) Это очень сложный был укрепрайон. …Противник залился буквально бетоном. Единственное, что хочу сказать, что ваш муж герой", - обратился Лещенко к вдове сербского добровольца Кристине.Лещенко добавил, что Димитриевич служил в разведывательном подразделении НМ ЛНР и погиб 4 апреля во время очередного штурма хорошо укрепленных украинских позиций, взятие которых позволило ускорить освобождение территорий республики.В свою очередь вдова сербского военнослужащего Кристина рассказала, что впервые ее муж приехал в Донбасс в 2014 году, после окончания активной фазы боевых действий вернулся на родину в Сербию."Все-таки Сербия и Россия - это один народ. Мы это все знаем, как Сербия любит Россию. И, конечно, мой муж решил стать на защиту нашего Донбасса, защищать наш народ, - рассказала она журналистам о мотивах мужа стать добровольцем.По ее словам, Димитриевича не оставляла мысль вернуться в Донбасс, и в 2019 году он вновь пополнил ряды вооруженных сил ЛНР. "Мне кажется, в нашем мире сейчас это большая редкость, когда человек может прийти на помощь без всякой корысти. Из последнего, что он сказал: "Как я оставлю своих ребят на передовой?". Он был с ними до конца, за каждого переживал, за каждое ранение своего товарища", - рассказала вдова журналистам. По ее словам, Димитриевич был похоронен на родине в Сербии, его могила находится в Белграде.Сербия не единственная страна, чьи добровольцы участвуют в боевых действиях на стороне ЛНР. МИД республики 10 ноября сообщил, что, помимо Сербии, в составе Народной милиции ЛНР есть граждане США, Мексики и стран Средней Азии.

https://ria.ru/20221108/veteran-1829989492.html

https://ria.ru/20221120/serbiya-1832832154.html

https://ria.ru/20221121/vsu-1833082996.html

сербия

луганская народная республика

украина

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виктория сердюкова, сербия, луганская народная республика, украина