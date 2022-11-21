https://ria.ru/20221121/moskva-1833160293.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 21.11.2022

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящих снегопада и ледяного дождя, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:47

2022-11-21T17:47

2022-11-21T17:55

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящих снегопада и ледяного дождя, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно данным синоптиков, в городе ожидаются крайне сложные погодные условия: снегопад и ледяной дождь, местами гололед, снежный накат, прирост снега может составить до восьми сантиметров. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Обращаемся к москвичам с просьбой быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях, так как плотный транспортный поток, особенно в час пик, затруднит работу коммунальной техники", - сказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать для ликвидации последствий возможных происшествий."Для уборки города задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки. Специалисты комплекса городского хозяйства осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями будем проводить циклы работ по сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. По словам главы комплекса городского хозяйства, для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

https://ria.ru/20221121/pogoda-1833154676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, петр бирюков, погода