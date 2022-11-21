https://ria.ru/20221121/moskva-1833102897.html

Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер

Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер - РИА Новости, 21.11.2022

Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер

Мокрый снег может стать причиной гололеда на дорогах Москвы в ночь на вторник, непогода будет сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду, рассказали... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:00

2022-11-21T15:00

2022-11-21T15:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мокрый снег может стать причиной гололеда на дорогах Москвы в ночь на вторник, непогода будет сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."В период с 03.00 часов до конца суток 22 ноября в Москве ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица, усиление восточного ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.Спасатели рекомендуют водителям в условиях непогоды избегать внезапных обгонов и перестроений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20221121/pogoda-1832984801.html

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода