https://ria.ru/20221121/moskva-1833102897.html
Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер
Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер - РИА Новости, 21.11.2022
Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер
Мокрый снег может стать причиной гололеда на дорогах Москвы в ночь на вторник, непогода будет сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду, рассказали... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:00
2022-11-21T15:00
2022-11-21T15:00
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831701172_0:0:1653:929_1920x0_80_0_0_55e375a62ce3b3b2c8bd951d8cd4c764.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мокрый снег может стать причиной гололеда на дорогах Москвы в ночь на вторник, непогода будет сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."В период с 03.00 часов до конца суток 22 ноября в Москве ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица, усиление восточного ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.Спасатели рекомендуют водителям в условиях непогоды избегать внезапных обгонов и перестроений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20221121/pogoda-1832984801.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831701172_0:0:1239:929_1920x0_80_0_0_1182da0c8f5ecdc4b963f79e5515d7e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер
В МЧС предупредили о сильном ветре и возможном гололеде ночью в Москве из-за мокрого снега