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Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер - РИА Новости, 21.11.2022
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Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер
Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер - РИА Новости, 21.11.2022
Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер
Мокрый снег может стать причиной гололеда на дорогах Москвы в ночь на вторник, непогода будет сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду, рассказали... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:00
2022-11-21T15:00
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мокрый снег может стать причиной гололеда на дорогах Москвы в ночь на вторник, непогода будет сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."В период с 03.00 часов до конца суток 22 ноября в Москве ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица, усиление восточного ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.Спасатели рекомендуют водителям в условиях непогоды избегать внезапных обгонов и перестроений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
15:00 21.11.2022
 
Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер

В МЧС предупредили о сильном ветре и возможном гололеде ночью в Москве из-за мокрого снега

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыПротивогололедная обработка дорог в Москве
Противогололедная обработка дорог в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Противогололедная обработка дорог в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мокрый снег может стать причиной гололеда на дорогах Москвы в ночь на вторник, непогода будет сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"В период с 03.00 часов до конца суток 22 ноября в Москве ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица, усиление восточного ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели рекомендуют водителям в условиях непогоды избегать внезапных обгонов и перестроений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 08:10
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
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