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Суд обязал власти Геленджика устранить сброс стоков в Черное море

Суд обязал власти Геленджика устранить сброс стоков в Черное море - РИА Новости, 21.11.2022

Суд обязал власти Геленджика устранить сброс стоков в Черное море

Бездействие властей Геленджика по устранению сброса сточных вод в акваторию Черного моря привело к судебному иску, прокуратура обязала администрацию города... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:35

2022-11-21T14:35

2022-11-21T15:30

геленджик

черное море

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 21 ноя – РИА Новости. Бездействие властей Геленджика по устранению сброса сточных вод в акваторию Черного моря привело к судебному иску, прокуратура обязала администрацию города устранить сброс, сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края."По результатам рассмотрения заявления Азово – Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры на администрацию Геленджика возложена обязанность по устранению фактов сброса в акваторию Черного моря сточных вод", - говорится в сообщении.Установлено, что на земельных участках Геленджика, находящихся в собственности администрации городского округа, функционируют три бесхозных водовыпуска. По ним в акваторию Черного моря сбрасываются сточные воды без предварительной очистки, так как сооружения, обеспечивающие охрану водного объекта от загрязнения, заиления и истощения, отсутствуют."В связи с длительным непринятием администрацией эффективных мер по признанию указанных водовыпусков бесхозным имуществом, а также оборудованию их сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов, прокуратура в суд направила исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности по выполнению указанных мероприятий", - сообщают в ведомстве.Уточняется, что судом требования природоохранной прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.

https://ria.ru/20221020/angara-1825364628.html

https://ria.ru/20220519/primore-1789377367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

геленджик, черное море, краснодарский край, происшествия, новости - туризм