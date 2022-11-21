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Суд обязал власти Геленджика устранить сброс стоков в Черное море
Суд обязал власти Геленджика устранить сброс стоков в Черное море - РИА Новости, 21.11.2022
Суд обязал власти Геленджика устранить сброс стоков в Черное море
Бездействие властей Геленджика по устранению сброса сточных вод в акваторию Черного моря привело к судебному иску, прокуратура обязала администрацию города... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:35
2022-11-21T14:35
2022-11-21T15:30
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черное море
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КРАСНОДАР, 21 ноя – РИА Новости. Бездействие властей Геленджика по устранению сброса сточных вод в акваторию Черного моря привело к судебному иску, прокуратура обязала администрацию города устранить сброс, сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края."По результатам рассмотрения заявления Азово – Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры на администрацию Геленджика возложена обязанность по устранению фактов сброса в акваторию Черного моря сточных вод", - говорится в сообщении.Установлено, что на земельных участках Геленджика, находящихся в собственности администрации городского округа, функционируют три бесхозных водовыпуска. По ним в акваторию Черного моря сбрасываются сточные воды без предварительной очистки, так как сооружения, обеспечивающие охрану водного объекта от загрязнения, заиления и истощения, отсутствуют."В связи с длительным непринятием администрацией эффективных мер по признанию указанных водовыпусков бесхозным имуществом, а также оборудованию их сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов, прокуратура в суд направила исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности по выполнению указанных мероприятий", - сообщают в ведомстве.Уточняется, что судом требования природоохранной прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.
https://ria.ru/20221020/angara-1825364628.html
https://ria.ru/20220519/primore-1789377367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, черное море, краснодарский край, происшествия, новости - туризм
Геленджик, Черное море, Краснодарский край, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
14:35 21.11.2022 (обновлено: 15:30 21.11.2022)
Суд обязал власти Геленджика устранить сброс стоков в Черное море
Суд обязал власти Геленджика устранить сброс сточных вод в акваторию Черного моря
КРАСНОДАР, 21 ноя – РИА Новости.
Бездействие властей Геленджика по устранению сброса сточных вод в акваторию Черного моря привело к судебному иску, прокуратура обязала
администрацию города устранить сброс, сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края.
"По результатам рассмотрения заявления Азово – Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры на администрацию Геленджика возложена обязанность по устранению фактов сброса в акваторию Черного моря сточных вод", - говорится в сообщении.
Установлено, что на земельных участках Геленджика, находящихся в собственности администрации городского округа, функционируют три бесхозных водовыпуска. По ним в акваторию Черного моря сбрасываются сточные воды без предварительной очистки, так как сооружения, обеспечивающие охрану водного объекта от загрязнения, заиления и истощения, отсутствуют.
"В связи с длительным непринятием администрацией эффективных мер по признанию указанных водовыпусков бесхозным имуществом, а также оборудованию их сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов, прокуратура в суд направила исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности по выполнению указанных мероприятий", - сообщают в ведомстве.
Уточняется, что судом требования природоохранной прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.