https://ria.ru/20221121/moldaviya-1833229553.html

Власти Молдавии допустили новые перестановки в правительстве

Власти Молдавии допустили новые перестановки в правительстве - РИА Новости, 21.11.2022

Власти Молдавии допустили новые перестановки в правительстве

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица полагает, что власти могут в будущем заменить еще некоторых министров, если "изменятся обстоятельства". РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:57

2022-11-21T23:57

2022-11-21T23:59

в мире

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наталья гаврилица

майя санду

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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица полагает, что власти могут в будущем заменить еще некоторых министров, если "изменятся обстоятельства".Президент Молдавии Майя Санду 13 ноября провела заседание с членами правящей партии "Действие и солидарность" и премьер-министром. В пресс-службе политсилы заявили, что политики обсуждали вопросы безопасности и способы улучшить работу отдельных министерств, 16 ноября ушел в отставку министр экономики Сергей Гайбу, его заменил депутат правящей партии, председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба. Вакантную с сентября должность министра окружающей среды заняла госсекретарь ведомства Родика Иорданов.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, наталья гаврилица, майя санду, молдавия, россия