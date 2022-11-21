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Власти Молдавии допустили новые перестановки в правительстве - РИА Новости, 21.11.2022
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Власти Молдавии допустили новые перестановки в правительстве
Власти Молдавии допустили новые перестановки в правительстве - РИА Новости, 21.11.2022
Власти Молдавии допустили новые перестановки в правительстве
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица полагает, что власти могут в будущем заменить еще некоторых министров, если "изменятся обстоятельства". РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:57
2022-11-21T23:59
в мире
цены на нефть
наталья гаврилица
майя санду
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица полагает, что власти могут в будущем заменить еще некоторых министров, если "изменятся обстоятельства".Президент Молдавии Майя Санду 13 ноября провела заседание с членами правящей партии "Действие и солидарность" и премьер-министром. В пресс-службе политсилы заявили, что политики обсуждали вопросы безопасности и способы улучшить работу отдельных министерств, 16 ноября ушел в отставку министр экономики Сергей Гайбу, его заменил депутат правящей партии, председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба. Вакантную с сентября должность министра окружающей среды заняла госсекретарь ведомства Родика Иорданов.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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в мире, цены на нефть, наталья гаврилица, майя санду, молдавия, россия
В мире, Цены на нефть, Наталья Гаврилица, Майя Санду, Молдавия, Россия
23:57 21.11.2022 (обновлено: 23:59 21.11.2022)
 
Власти Молдавии допустили новые перестановки в правительстве

Премьер Молдавии Гаврилица допустила, что перестановки в правительстве могут продолжиться

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица полагает, что власти могут в будущем заменить еще некоторых министров, если "изменятся обстоятельства".
Президент Молдавии Майя Санду 13 ноября провела заседание с членами правящей партии "Действие и солидарность" и премьер-министром. В пресс-службе политсилы заявили, что политики обсуждали вопросы безопасности и способы улучшить работу отдельных министерств, 16 ноября ушел в отставку министр экономики Сергей Гайбу, его заменил депутат правящей партии, председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба. Вакантную с сентября должность министра окружающей среды заняла госсекретарь ведомства Родика Иорданов.
"Было обсуждение (с Санду - ред.), после этого были какие-то перестановки, я призываю всех успокоиться, нас ждет суровая зима. Если через месяц обстоятельства изменятся, то могут быть перестановки, но я не хочу спекулировать", - заявила Гаврилица в эфире телеканала Pro TV, комментируя возможность дальнейших перестановок.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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В миреЦены на нефтьНаталья ГаврилицаМайя СандуМолдавияРоссия
 
 
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