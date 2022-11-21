https://ria.ru/20221121/moldaviya-1833196939.html
Власти Молдавии посетовали на сложную ситуации в области безопасности
Власти Молдавии посетовали на сложную ситуации в области безопасности - РИА Новости, 21.11.2022
Власти Молдавии посетовали на сложную ситуации в области безопасности
Министр иностранных дел Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что республика находится в очень сложной ситуации в области безопасности, поэтому стране... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:11
2022-11-21T20:11
2022-11-21T20:11
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что республика находится в очень сложной ситуации в области безопасности, поэтому стране нужно усилить свои оборонные способности.В Париже в понедельник проходит третье заседание платформы финансовой поддержки Молдавии со стороны европейских государств."Молдавия находится в очень-очень сложной ситуации в области безопасности, хотя и не такой тяжелой, как вначале марта. То, что произошло регионе, заставляет нас пересмотреть наши возможности в области обороны, Молдавии должна консолидировать свои возможности в области обороны", - заявил Попеску на брифинге в Париже.Он заявил, что Молдавия рассчитывает на сотрудничестве в сфере обороны с Румынией, Францией, Германией и другими странами, которые поддерживают республику.Ранее представители минобороны заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, молдавия, париж, румыния
В мире, Здоровье - Общество, Молдавия, Париж, Румыния
Власти Молдавии посетовали на сложную ситуации в области безопасности
Премьер Молдавии Попеску: страна находится в очень сложной ситуации в области безопасности
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что республика находится в очень сложной ситуации в области безопасности, поэтому стране нужно усилить свои оборонные способности.
В Париже
в понедельник проходит третье заседание платформы финансовой поддержки Молдавии со стороны европейских государств.
"Молдавия находится в очень-очень сложной ситуации в области безопасности, хотя и не такой тяжелой, как вначале марта. То, что произошло регионе, заставляет нас пересмотреть наши возможности в области обороны, Молдавии должна консолидировать свои возможности в области обороны", - заявил Попеску на брифинге в Париже.
Он заявил, что Молдавия рассчитывает на сотрудничестве в сфере обороны с Румынией
, Францией
, Германией
и другими странами, которые поддерживают республику.
Ранее представители минобороны заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.