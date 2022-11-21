https://ria.ru/20221121/moldaviya-1833158815.html

МВД Молдавии заявило об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине

МВД Молдавии заявило об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 21.11.2022

МВД Молдавии заявило об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко считает, что государство сталкивается с гибридными угрозами своей безопасности из-за атак на энергетическую... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:42

2022-11-21T17:42

2022-11-21T17:48

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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко считает, что государство сталкивается с гибридными угрозами своей безопасности из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украины, сообщает пресс-службы МВД страны.В Париже проходит третье заседание платформы финансовой поддержки Молдавии со стороны европейских государств. В нем приняла участие и Ревенко, чтобы обсудить основные угрозы безопасности."Министр представила текущую ситуацию в области безопасности Молдавии и региона. Она отметила гибридные угрозы, которые связаны с энергетической ситуацией и атаками на инфраструктуру в Украине, что приводит к закрытию пунктов пропуска Украины с Молдавией", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.По ее словам, республика нуждается в поддержке в условиях угроз безопасности и энергокризиса.На прошлой неделе погранполиция Молдавии сообщала о приостановке работы всех КПП на молдавско-украинском участке границы в связи с техническим сбоем со стороны Украины из-за отключения электроэнергии.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221121/krizis-1833038220.html

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