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МВД Молдавии заявило об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 21.11.2022
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МВД Молдавии заявило об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине
МВД Молдавии заявило об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 21.11.2022
МВД Молдавии заявило об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко считает, что государство сталкивается с гибридными угрозами своей безопасности из-за атак на энергетическую... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:42
2022-11-21T17:48
в мире
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко считает, что государство сталкивается с гибридными угрозами своей безопасности из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украины, сообщает пресс-службы МВД страны.В Париже проходит третье заседание платформы финансовой поддержки Молдавии со стороны европейских государств. В нем приняла участие и Ревенко, чтобы обсудить основные угрозы безопасности."Министр представила текущую ситуацию в области безопасности Молдавии и региона. Она отметила гибридные угрозы, которые связаны с энергетической ситуацией и атаками на инфраструктуру в Украине, что приводит к закрытию пунктов пропуска Украины с Молдавией", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.По ее словам, республика нуждается в поддержке в условиях угроз безопасности и энергокризиса.На прошлой неделе погранполиция Молдавии сообщала о приостановке работы всех КПП на молдавско-украинском участке границы в связи с техническим сбоем со стороны Украины из-за отключения электроэнергии.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221121/krizis-1833038220.html
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в мире, молдавия, украина, париж
В мире, Молдавия, Украина, Париж
17:42 21.11.2022 (обновлено: 17:48 21.11.2022)
 
МВД Молдавии заявило об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине

Глава МВД Молдавии Ревенко заявила об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко считает, что государство сталкивается с гибридными угрозами своей безопасности из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украины, сообщает пресс-службы МВД страны.
В Париже проходит третье заседание платформы финансовой поддержки Молдавии со стороны европейских государств. В нем приняла участие и Ревенко, чтобы обсудить основные угрозы безопасности.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:19
Санду спрогнозировала углубление экономического кризиса в Молдавии
"Министр представила текущую ситуацию в области безопасности Молдавии и региона. Она отметила гибридные угрозы, которые связаны с энергетической ситуацией и атаками на инфраструктуру в Украине, что приводит к закрытию пунктов пропуска Украины с Молдавией", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.
По ее словам, республика нуждается в поддержке в условиях угроз безопасности и энергокризиса.
На прошлой неделе погранполиция Молдавии сообщала о приостановке работы всех КПП на молдавско-украинском участке границы в связи с техническим сбоем со стороны Украины из-за отключения электроэнергии.
Молдавско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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Жителя Молдавии не впустили на Украину из-за "пророссийских материалов"
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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В Молдавии сообщили о приостановке работы всех КПП на границе с Украиной
 
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