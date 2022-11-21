17:42 21.11.2022 (обновлено: 17:48 21.11.2022)
МВД Молдавии заявило об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине
Глава МВД Молдавии Ревенко заявила об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко считает, что государство сталкивается с гибридными угрозами своей безопасности из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украины, сообщает пресс-службы МВД страны.
В Париже проходит третье заседание платформы финансовой поддержки Молдавии со стороны европейских государств. В нем приняла участие и Ревенко, чтобы обсудить основные угрозы безопасности.
"Министр представила текущую ситуацию в области безопасности Молдавии и региона. Она отметила гибридные угрозы, которые связаны с энергетической ситуацией и атаками на инфраструктуру в Украине, что приводит к закрытию пунктов пропуска Украины с Молдавией", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.
По ее словам, республика нуждается в поддержке в условиях угроз безопасности и энергокризиса.
На прошлой неделе погранполиция Молдавии сообщала о приостановке работы всех КПП на молдавско-украинском участке границы в связи с техническим сбоем со стороны Украины из-за отключения электроэнергии.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.