Рейтинг@Mail.ru
Молдавия скрывает экспортный кризис за иллюзией его роста, считает эксперт - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/moldaviya-1833064833.html
Молдавия скрывает экспортный кризис за иллюзией его роста, считает эксперт
Молдавия скрывает экспортный кризис за иллюзией его роста, считает эксперт - РИА Новости, 21.11.2022
Молдавия скрывает экспортный кризис за иллюзией его роста, считает эксперт
Молдавия создает иллюзию роста экспорта за счет реэкспорта украинских товаров, хотя на самом деле страна переживает серьезный кризис, заявил эксперт по... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:27
2022-11-21T13:28
молдавия
украина
россия
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823491145_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_a06a3baa2f50c95222f34b9de97bab00.jpg
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Молдавия создает иллюзию роста экспорта за счет реэкспорта украинских товаров, хотя на самом деле страна переживает серьезный кризис, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ."Формально наш экспорт растет, но этот рост иллюзорен, определяется потоками товаров на Украину и с Украины. За иллюзией роста молдавского экспорта скрывается реальный экспортный кризис, который определяется не только кризисом в сельском хозяйстве, но и кризисом в других экспортных отраслях, что требует очень тщательного анализа", - написал Ионицэ на своей странице в Facebook*.По его словам, реальный экспорт Молдавии в третьем квартале продемонстрировал самое сильное снижение за последние годы. Он отметил, что обычно реэкспорт выгоден для национальной экономики, но украинский фактор является ситуативным, краткосрочным и явно искажает экономическую реальность в стране."Основным фактором снижения молдавского экспорта является драматическая ситуация в сельском хозяйстве, где производство в этом году в 2-3 раза ниже прошлогоднего. Несомненно, внешняя торговля Молдавии вступает в фазу сокращения, которое, скорее всего, продлится до второй половины 2023 года", - полагает Ионицэ.Власти Молдавии неоднократно признавали, что переживают экономический кризис, связывая это с проблемами в области энергетики и инфляцией. Руководство страны постоянно просит о финансовой поддержке иностранных партнеров, чтобы поддержать бюджет республики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221120/moldaviya-1832882961.html
https://ria.ru/20221118/pridnestrove-1832646831.html
молдавия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823491145_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_c870282f740508ed09a85466dec02724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, украина, россия, в мире, экономика
Молдавия, Украина, Россия, В мире, Экономика
13:27 21.11.2022 (обновлено: 13:28 21.11.2022)
 
Молдавия скрывает экспортный кризис за иллюзией его роста, считает эксперт

Эксперт Ионицэ: Молдавия скрывает экспортный кризис за счет реэкспорта украинских товаров

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкПолицейские задерживают одного из участников акции протеста против антироссийской политики в Молдавии в Кишиневе
Полицейские задерживают одного из участников акции протеста против антироссийской политики в Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Полицейские задерживают одного из участников акции протеста против антироссийской политики в Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Молдавия создает иллюзию роста экспорта за счет реэкспорта украинских товаров, хотя на самом деле страна переживает серьезный кризис, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
"Формально наш экспорт растет, но этот рост иллюзорен, определяется потоками товаров на Украину и с Украины. За иллюзией роста молдавского экспорта скрывается реальный экспортный кризис, который определяется не только кризисом в сельском хозяйстве, но и кризисом в других экспортных отраслях, что требует очень тщательного анализа", - написал Ионицэ на своей странице в Facebook*.
Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, перед зданием генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 14:28
В Молдавии опасаются разгрома соцпартии при возможном запрете партии "Шор"
По его словам, реальный экспорт Молдавии в третьем квартале продемонстрировал самое сильное снижение за последние годы. Он отметил, что обычно реэкспорт выгоден для национальной экономики, но украинский фактор является ситуативным, краткосрочным и явно искажает экономическую реальность в стране.
"Основным фактором снижения молдавского экспорта является драматическая ситуация в сельском хозяйстве, где производство в этом году в 2-3 раза ниже прошлогоднего. Несомненно, внешняя торговля Молдавии вступает в фазу сокращения, которое, скорее всего, продлится до второй половины 2023 года", - полагает Ионицэ.
Власти Молдавии неоднократно признавали, что переживают экономический кризис, связывая это с проблемами в области энергетики и инфляцией. Руководство страны постоянно просит о финансовой поддержке иностранных партнеров, чтобы поддержать бюджет республики.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 20:41
МИД ПМР: Молдавия пытается посеять панику среди жителей Приднестровья
 
МолдавияУкраинаРоссияВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала