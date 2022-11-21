https://ria.ru/20221121/moldaviya-1833064833.html

Молдавия скрывает экспортный кризис за иллюзией его роста, считает эксперт

Молдавия скрывает экспортный кризис за иллюзией его роста, считает эксперт - РИА Новости, 21.11.2022

Молдавия скрывает экспортный кризис за иллюзией его роста, считает эксперт

Молдавия создает иллюзию роста экспорта за счет реэкспорта украинских товаров, хотя на самом деле страна переживает серьезный кризис, заявил эксперт по... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:27

2022-11-21T13:27

2022-11-21T13:28

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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Молдавия создает иллюзию роста экспорта за счет реэкспорта украинских товаров, хотя на самом деле страна переживает серьезный кризис, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ."Формально наш экспорт растет, но этот рост иллюзорен, определяется потоками товаров на Украину и с Украины. За иллюзией роста молдавского экспорта скрывается реальный экспортный кризис, который определяется не только кризисом в сельском хозяйстве, но и кризисом в других экспортных отраслях, что требует очень тщательного анализа", - написал Ионицэ на своей странице в Facebook*.По его словам, реальный экспорт Молдавии в третьем квартале продемонстрировал самое сильное снижение за последние годы. Он отметил, что обычно реэкспорт выгоден для национальной экономики, но украинский фактор является ситуативным, краткосрочным и явно искажает экономическую реальность в стране."Основным фактором снижения молдавского экспорта является драматическая ситуация в сельском хозяйстве, где производство в этом году в 2-3 раза ниже прошлогоднего. Несомненно, внешняя торговля Молдавии вступает в фазу сокращения, которое, скорее всего, продлится до второй половины 2023 года", - полагает Ионицэ.Власти Молдавии неоднократно признавали, что переживают экономический кризис, связывая это с проблемами в области энергетики и инфляцией. Руководство страны постоянно просит о финансовой поддержке иностранных партнеров, чтобы поддержать бюджет республики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221120/moldaviya-1832882961.html

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молдавия, украина, россия, в мире, экономика