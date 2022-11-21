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"Абсолютная сенсация": Кехман об обновленном МХАТе
"Абсолютная сенсация": Кехман об обновленном МХАТе - РИА Новости, 21.11.2022
"Абсолютная сенсация": Кехман об обновленном МХАТе
Гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман рассказал, что обновленный театр станет "абсолютной сенсацией" для москвичей и гостей столицы. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:49
2022-11-21T17:49
2022-11-21T17:49
культура
новости культуры
владимир кехман
москва
мхат имени м. горького
ремонт
михайловский театр
реставрация
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман рассказал, что обновленный театр станет "абсолютной сенсацией" для москвичей и гостей столицы."Я считаю, что Москва это место просто не узнает. Пятьдесят лет не было большого ремонта, были "ремонтики", которые только ухудшали состояние здания. Это будет для Москвы абсолютной сенсацией", — сказал Кехман в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Сезон 2022-2023 – юбилейный, 125-й для театра.Он рассказал, что занавес был сшит петербургскими художниками, которые ранее создали занавес для Михайловского театра и для НОВАТа. Более того, на сайте появится возможность оценить новшества. "Мне очень интересен фидбек от зрителя", — добавил он."У нас есть большие планы об окончании ремонта этого здания, который мы, надеюсь, сделаем в 2024 году. Благодаря указу президента о праздновании 125-летнего юбилея мы получили дополнительное финансирование. Мы срочно заканчиваем подписания контрактов с немецкими компаниями, которые для нас сделали немецкое оборудование. У нас делается новый звук и дополнительный свет", — сказал Кехман.Ранее институция поменяла домен на своем официальном сайте для того, чтобы зрители не путали МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького.Гастроли театра могут начаться после Нового года, первым в списке будет Кемерово, сообщил гендиректор. По его словам, в обозримом будущем этот город может стать "культурным центром Сибири".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир кехман, москва, мхат имени м. горького, ремонт, михайловский театр, реставрация
Культура, Новости культуры, Владимир Кехман, Москва, МХАТ имени М. Горького, Ремонт, Михайловский театр, Реставрация
"Абсолютная сенсация": Кехман об обновленном МХАТе
Кехман об обновленном МХАТе имени Горького: это место Москва просто не узнает
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман рассказал, что обновленный театр станет "абсолютной сенсацией" для москвичей и гостей столицы.
"Я считаю, что Москва это место просто не узнает. Пятьдесят лет не было большого ремонта, были "ремонтики", которые только ухудшали состояние здания. Это будет для Москвы абсолютной сенсацией", — сказал Кехман в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Сезон 2022-2023 – юбилейный, 125-й для театра.
Он рассказал, что занавес был сшит петербургскими художниками, которые ранее создали занавес для Михайловского театра и для НОВАТа. Более того, на сайте появится возможность оценить новшества. "Мне очень интересен фидбек от зрителя", — добавил он.
"У нас есть большие планы об окончании ремонта этого здания, который мы, надеюсь, сделаем в 2024 году. Благодаря указу президента о праздновании 125-летнего юбилея мы получили дополнительное финансирование. Мы срочно заканчиваем подписания контрактов с немецкими компаниями, которые для нас сделали немецкое оборудование. У нас делается новый звук и дополнительный свет", — сказал Кехман.
Ранее институция поменяла домен на своем официальном сайте для того, чтобы зрители не путали МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького.
Гастроли театра могут начаться после Нового года, первым в списке будет Кемерово, сообщил гендиректор. По его словам, в обозримом будущем этот город может стать "культурным центром Сибири".