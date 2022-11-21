https://ria.ru/20221121/missiya-1833113794.html

Артем Туров: оценка миссии БДИПЧ ОБСЕ выборов в странах СНГ политизирована

Артем Туров: оценка миссии БДИПЧ ОБСЕ выборов в странах СНГ политизирована - РИА Новости, 21.11.2022

Артем Туров: оценка миссии БДИПЧ ОБСЕ выборов в странах СНГ политизирована

Оценка миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами в странах СНГ политизирована, считает депутат Госдумы, РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:24

2022-11-21T15:24

2022-11-21T15:24

парламентское собрание союза беларуси и россии

артем туров

казахстан

алма-ата

снг

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

в мире

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Оценка миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами в странах СНГ политизирована, считает депутат Госдумы, председатель комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек заявила, что нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов. По ее словам, выборы прошли в обстановке, лишенной конкуренции, отметила самоцензуру журналистов и сдержанную избирательную кампанию.По его словам, более тысячи участков посетили наблюдатели миссии СНГ, "у всех коллег единое мнение – нарушений не было"."Выборы прошли в рамках национального законодательства, действующей конституции. В Алма-Ате мы посетили 17 участков, отметили высокий уровень организации, информированности участковых комиссий. Мы не зафиксировали нарушений и жалоб. Выборы прошли открыто, на конкурентной основе", - сказал Туров.

https://ria.ru/20221114/rybakov-1831476143.html

казахстан

алма-ата

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

артем туров, казахстан, алма-ата, снг, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, в мире