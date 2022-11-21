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Артем Туров: оценка миссии БДИПЧ ОБСЕ выборов в странах СНГ политизирована - РИА Новости, 21.11.2022
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Артем Туров: оценка миссии БДИПЧ ОБСЕ выборов в странах СНГ политизирована
Артем Туров: оценка миссии БДИПЧ ОБСЕ выборов в странах СНГ политизирована - РИА Новости, 21.11.2022
Артем Туров: оценка миссии БДИПЧ ОБСЕ выборов в странах СНГ политизирована
Оценка миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами в странах СНГ политизирована, считает депутат Госдумы, РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:24
2022-11-21T15:24
парламентское собрание союза беларуси и россии
артем туров
казахстан
алма-ата
снг
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
в мире
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Оценка миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами в странах СНГ политизирована, считает депутат Госдумы, председатель комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек заявила, что нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов. По ее словам, выборы прошли в обстановке, лишенной конкуренции, отметила самоцензуру журналистов и сдержанную избирательную кампанию.По его словам, более тысячи участков посетили наблюдатели миссии СНГ, "у всех коллег единое мнение – нарушений не было"."Выборы прошли в рамках национального законодательства, действующей конституции. В Алма-Ате мы посетили 17 участков, отметили высокий уровень организации, информированности участковых комиссий. Мы не зафиксировали нарушений и жалоб. Выборы прошли открыто, на конкурентной основе", - сказал Туров.
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артем туров, казахстан, алма-ата, снг, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, в мире
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Артем Туров, Казахстан, Алма-Ата, СНГ, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, В мире
15:24 21.11.2022
 

Артем Туров: оценка миссии БДИПЧ ОБСЕ выборов в странах СНГ политизирована

© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияДепутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров
Депутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Депутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Оценка миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами в странах СНГ политизирована, считает депутат Госдумы, председатель комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.
Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек заявила, что нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов. По ее словам, выборы прошли в обстановке, лишенной конкуренции, отметила самоцензуру журналистов и сдержанную избирательную кампанию.
"Зачем комментировать позицию организации, которая из раза в раз, работая в странах СНГ, системно делает такие заявления. Я работал в ОБСЕ, могу сказать, что достаточно непрозрачно выстроены отношения в БДИПЧ ОБСЕ… Для постсоветского пространства это другие подходы, это двойные стандарты, система политизирована", - сказал РИА Новости депутат Госдумы, наблюдатель от миссии СНГ на выборах в Казахстане.
По его словам, более тысячи участков посетили наблюдатели миссии СНГ, "у всех коллег единое мнение – нарушений не было".
"Выборы прошли в рамках национального законодательства, действующей конституции. В Алма-Ате мы посетили 17 участков, отметили высокий уровень организации, информированности участковых комиссий. Мы не зафиксировали нарушений и жалоб. Выборы прошли открыто, на конкурентной основе", - сказал Туров.
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14 ноября, 21:52Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАртем ТуровКазахстанАлма-АтаСНГОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаВ мире
 
 
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