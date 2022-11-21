Артем Туров: оценка миссии БДИПЧ ОБСЕ выборов в странах СНГ политизирована
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияДепутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Депутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Оценка миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами в странах СНГ политизирована, считает депутат Госдумы, председатель комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.
Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек заявила, что нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов. По ее словам, выборы прошли в обстановке, лишенной конкуренции, отметила самоцензуру журналистов и сдержанную избирательную кампанию.
"Зачем комментировать позицию организации, которая из раза в раз, работая в странах СНГ, системно делает такие заявления. Я работал в ОБСЕ, могу сказать, что достаточно непрозрачно выстроены отношения в БДИПЧ ОБСЕ… Для постсоветского пространства это другие подходы, это двойные стандарты, система политизирована", - сказал РИА Новости депутат Госдумы, наблюдатель от миссии СНГ на выборах в Казахстане.
По его словам, более тысячи участков посетили наблюдатели миссии СНГ, "у всех коллег единое мнение – нарушений не было".
"Выборы прошли в рамках национального законодательства, действующей конституции. В Алма-Ате мы посетили 17 участков, отметили высокий уровень организации, информированности участковых комиссий. Мы не зафиксировали нарушений и жалоб. Выборы прошли открыто, на конкурентной основе", - сказал Туров.