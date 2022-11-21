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Россия надеется на решение вопроса с картами "Мир" в Таиланде, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2022
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Россия надеется на решение вопроса с картами "Мир" в Таиланде, заявил посол
Россия надеется на решение вопроса с картами "Мир" в Таиланде, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2022
Россия надеется на решение вопроса с картами "Мир" в Таиланде, заявил посол
Москва надеется, что удастся урегулировать с Таиландом вопрос использования в стране карт "Мир", есть масса технических вопросов, сообщил посол России Евгений... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:27
2022-11-21T11:27
в мире
россия
таиланд
москва
бангкок
платежная система "мир"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что удастся урегулировать с Таиландом вопрос использования в стране карт "Мир", есть масса технических вопросов, сообщил посол России Евгений Томихин."Что касается карты "Мир" и туристов, по карте "Мир" мы разговариваем с нашими таиландскими друзьями уже несколько лет. Есть масса технических вопросов, но еще до COVID был определен оператор возможный с таиландской стороны, один из банков, который мог бы запустить этот пилотный проект", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24"."По "Миру" мы очень, конечно, надеемся, что сдвинется этот вопрос, и вы правильно обратили внимание на проблему взаиморасчетов в национальных валютах", - добавил он.По словам посла, "это не только наша "хотелка", что называется, в рамках АСЕАН давно уже обсуждается вопрос использования, более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах между странами АСЕАН, поэтому и российский рубль, и таиландский бат, несомненно, относится к числу валют, которые могут быть задействованы при взаимных расчетах и торговле".Томихин также указал на позитивные показатели в области туризма. Этому способствует, как восстановление прямых рейсов, так и реализация региональной программы "Аэрофлота".
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в мире, россия, таиланд, москва, бангкок, платежная система "мир"
В мире, Россия, Таиланд, Москва, Бангкок, Платежная система "Мир"
11:27 21.11.2022
 
Россия надеется на решение вопроса с картами "Мир" в Таиланде, заявил посол

Посол Томихин заявил, что Россия надеется на решение вопроса с картами "Мир" в Таиланде

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПлатежная система "Мир"
Платежная система Мир - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Платежная система "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что удастся урегулировать с Таиландом вопрос использования в стране карт "Мир", есть масса технических вопросов, сообщил посол России Евгений Томихин.
"Что касается карты "Мир" и туристов, по карте "Мир" мы разговариваем с нашими таиландскими друзьями уже несколько лет. Есть масса технических вопросов, но еще до COVID был определен оператор возможный с таиландской стороны, один из банков, который мог бы запустить этот пилотный проект", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"По "Миру" мы очень, конечно, надеемся, что сдвинется этот вопрос, и вы правильно обратили внимание на проблему взаиморасчетов в национальных валютах", - добавил он.
По словам посла, "это не только наша "хотелка", что называется, в рамках АСЕАН давно уже обсуждается вопрос использования, более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах между странами АСЕАН, поэтому и российский рубль, и таиландский бат, несомненно, относится к числу валют, которые могут быть задействованы при взаимных расчетах и торговле".
Томихин также указал на позитивные показатели в области туризма. Этому способствует, как восстановление прямых рейсов, так и реализация региональной программы "Аэрофлота".
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В миреРоссияТаиландМоскваБангкокПлатежная система "Мир"
 
 
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