https://ria.ru/20221121/mir-1833019541.html

Россия надеется на решение вопроса с картами "Мир" в Таиланде, заявил посол

Россия надеется на решение вопроса с картами "Мир" в Таиланде, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2022

Россия надеется на решение вопроса с картами "Мир" в Таиланде, заявил посол

Москва надеется, что удастся урегулировать с Таиландом вопрос использования в стране карт "Мир", есть масса технических вопросов, сообщил посол России Евгений... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:27

2022-11-21T11:27

2022-11-21T11:27

в мире

россия

таиланд

москва

бангкок

платежная система "мир"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801428813_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_931099722317969a400e1451af766fdf.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что удастся урегулировать с Таиландом вопрос использования в стране карт "Мир", есть масса технических вопросов, сообщил посол России Евгений Томихин."Что касается карты "Мир" и туристов, по карте "Мир" мы разговариваем с нашими таиландскими друзьями уже несколько лет. Есть масса технических вопросов, но еще до COVID был определен оператор возможный с таиландской стороны, один из банков, который мог бы запустить этот пилотный проект", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24"."По "Миру" мы очень, конечно, надеемся, что сдвинется этот вопрос, и вы правильно обратили внимание на проблему взаиморасчетов в национальных валютах", - добавил он.По словам посла, "это не только наша "хотелка", что называется, в рамках АСЕАН давно уже обсуждается вопрос использования, более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах между странами АСЕАН, поэтому и российский рубль, и таиландский бат, несомненно, относится к числу валют, которые могут быть задействованы при взаимных расчетах и торговле".Томихин также указал на позитивные показатели в области туризма. Этому способствует, как восстановление прямых рейсов, так и реализация региональной программы "Аэрофлота".

https://ria.ru/20221118/mir-1832372340.html

россия

таиланд

москва

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, таиланд, москва, бангкок, платежная система "мир"