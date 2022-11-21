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ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.11.2022

ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ отбили украинские контратаки на Южнодонецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Новодаровка – уничтожено... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:20

2022-11-21T14:20

2022-11-21T14:41

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ВС РФ отбили украинские контратаки на Южнодонецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Новодаровка – уничтожено более 70 украинских боевиков, танк, 12 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, подразделения украинских войск безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка на Южно-донецком Направлении. Кроме того, войска Киева безуспешную пытались атаковать российскую армию в направлении населенного пункта Новодаровка."Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты и пять бронированных машины и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, киев