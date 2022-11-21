Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/minoborony-1833086611.html
ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.11.2022
ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ отбили украинские контратаки на Южнодонецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Новодаровка – уничтожено... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:20
2022-11-21T14:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797600995_0:177:3327:2048_1920x0_80_0_0_5002828c3ee75245263f921fa49158ea.jpg
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ВС РФ отбили украинские контратаки на Южнодонецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Новодаровка – уничтожено более 70 украинских боевиков, танк, 12 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, подразделения украинских войск безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка на Южно-донецком Направлении. Кроме того, войска Киева безуспешную пытались атаковать российскую армию в направлении населенного пункта Новодаровка."Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты и пять бронированных машины и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221119/iskander-m-1832673371.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797600995_483:0:2845:1772_1920x0_80_0_0_d227e016e38571ae99ef50a308a754be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Киев
14:20 21.11.2022 (обновлено: 14:41 21.11.2022)
 
ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ВС РФ отбили украинские контратаки на Южнодонецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Новодаровка – уничтожено более 70 украинских боевиков, танк, 12 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, подразделения украинских войск безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка на Южно-донецком Направлении. Кроме того, войска Киева безуспешную пытались атаковать российскую армию в направлении населенного пункта Новодаровка.
"Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты и пять бронированных машины и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 00:23Новое оружие России
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандеры-М", сообщило Минобороны
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала