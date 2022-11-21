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ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.11.2022
ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ отбили украинские контратаки на Южнодонецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Новодаровка – уничтожено... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:20
2022-11-21T14:20
2022-11-21T14:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ВС РФ отбили украинские контратаки на Южнодонецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Новодаровка – уничтожено более 70 украинских боевиков, танк, 12 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, подразделения украинских войск безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка на Южно-донецком Направлении. Кроме того, войска Киева безуспешную пытались атаковать российскую армию в направлении населенного пункта Новодаровка."Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты и пять бронированных машины и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Киев
14:20 21.11.2022 (обновлено: 14:41 21.11.2022)
ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении