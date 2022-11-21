https://ria.ru/20221121/minoborony-1833003281.html
"Торнадо-С" применяют в зоне спецоперации снаряды индивидуального наведения
"Торнадо-С" применяют в зоне спецоперации снаряды индивидуального наведения - РИА Новости, 21.11.2022
"Торнадо-С" применяют в зоне спецоперации снаряды индивидуального наведения
Реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" используют высокоточные реактивные снаряды, каждый из которых можно навести на конкретную точку, сообщило... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:17
2022-11-21T10:17
2022-11-21T13:00
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" используют высокоточные реактивные снаряды, каждый из которых можно навести на конкретную точку, сообщило Минобороны.Ведомство опубликовало видео, на котором показана подготовка боевой машины к работе: выход на огневую точку с замаскированной позиции, предстартовые действия, огонь реактивными снарядами калибра 300 миллиметров, передислокация для ухода из-под ответного огня."Точность увеличилась в разы, потому что сейчас появилась возможность каждый снаряд направить в конкретную точку. Мы можем каждый снаряд распределить в конкретный квадрат", — сообщил начальник расчета установки РСЗО Иван.По его словам, такие управляемые реактивные снаряды способны особенно точно поражать цели на дальностях свыше 100 километров на открытой местности. Речь идет о легкобронированной и бронированной технике, углубленных пунктах, а также командно-штабных машинах, батареях ПВО, блиндажах и других целях.Как уточнили в Минобороны, каждый снаряд наводится через спутниковые системы."Торнадо-С" также получила автоматизированную систему управления огнем и его наведения, систему топопривязки, гирокомпас — все это позволило уменьшить время выполнения задачи. Кроме того, возросла площадь поражения: "Смерч" полным залпом ранее поражал площадь, сопоставимую с девятью футбольными полями, а "Торнадо-С" — с двенадцатью.
https://ria.ru/20221011/kazaki-1823121280.html
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Сокрушительный удар "Торнадо-С": боевая работа реактивной системы залпового огня
Сокрушительный удар "Торнадо-С": боевая работа реактивной системы залпового огня
2022-11-21T10:17
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Технологии
10:17 21.11.2022 (обновлено: 13:00 21.11.2022)
"Торнадо-С" применяют в зоне спецоперации снаряды индивидуального наведения
Минобороны: РСЗО "Торнадо-С" применяют в спецоперации снаряды индивидуального наведения
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" используют высокоточные реактивные снаряды, каждый из которых можно навести на конкретную точку, сообщило Минобороны.
Ведомство опубликовало видео, на котором показана подготовка боевой машины к работе: выход на огневую точку с замаскированной позиции, предстартовые действия, огонь реактивными снарядами калибра 300 миллиметров, передислокация для ухода из-под ответного огня.
"Точность увеличилась в разы, потому что сейчас появилась возможность каждый снаряд направить в конкретную точку. Мы можем каждый снаряд распределить в конкретный квадрат", — сообщил начальник расчета установки РСЗО Иван.
По его словам, такие управляемые реактивные снаряды способны особенно точно поражать цели на дальностях свыше 100 километров на открытой местности. Речь идет о легкобронированной и бронированной технике, углубленных пунктах, а также командно-штабных машинах, батареях ПВО, блиндажах и других целях.
Как уточнили в Минобороны, каждый снаряд наводится через спутниковые системы.
"Угол пуска — почти 90 градусов. А это значит, что одна установка "Торнадо-С" может за один залп уничтожить несколько опорников ВСУ
на переднем крае, транспортную развязку на второй линии обороны противника, и склад боеприпасов в его глубоком тылу", — сообщили в военном ведомстве.
"Торнадо-С" также получила автоматизированную систему управления огнем и его наведения, систему топопривязки, гирокомпас — все это позволило уменьшить время выполнения задачи. Кроме того, возросла площадь поражения: "Смерч" полным залпом ранее поражал площадь, сопоставимую с девятью футбольными полями, а "Торнадо-С" — с двенадцатью.