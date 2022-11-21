https://ria.ru/20221121/metro-1833226257.html

В метро Москвы опровергли сообщение о запрете на любительскую съемку

В метро Москвы опровергли сообщение о запрете на любительскую съемку - РИА Новости, 21.11.2022

В метро Москвы опровергли сообщение о запрете на любительскую съемку

Любительская съемка в метро разрешена, но внимание уделяется тем, кто пытается снять технологический сектор и средства обеспечения безопасности, сообщили РИА... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:13

2022-11-21T23:13

2022-11-21T23:34

технологии

москва

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Любительская съемка в метро разрешена, но внимание уделяется тем, кто пытается снять технологический сектор и средства обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что руководство московского метрополитена намерено запретить в нем любительскую фото- и видеосъемку, объясняя это антитеррористической безопасностью."Любительская съемка в метро разрешена, если она не мешает движению пассажиропотока. В условиях режима повышенной готовности дополнительное внимание уделяется тем, кто пытается целенаправленно снять технологический сектор метрополитена и средства обеспечения безопасности", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20221117/sobyanin-1832119501.html

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технологии, москва