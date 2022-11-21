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В метро Москвы опровергли сообщение о запрете на любительскую съемку
В метро Москвы опровергли сообщение о запрете на любительскую съемку - РИА Новости, 21.11.2022
В метро Москвы опровергли сообщение о запрете на любительскую съемку
Любительская съемка в метро разрешена, но внимание уделяется тем, кто пытается снять технологический сектор и средства обеспечения безопасности, сообщили РИА... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:13
2022-11-21T23:13
2022-11-21T23:34
технологии
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Любительская съемка в метро разрешена, но внимание уделяется тем, кто пытается снять технологический сектор и средства обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что руководство московского метрополитена намерено запретить в нем любительскую фото- и видеосъемку, объясняя это антитеррористической безопасностью."Любительская съемка в метро разрешена, если она не мешает движению пассажиропотока. В условиях режима повышенной готовности дополнительное внимание уделяется тем, кто пытается целенаправленно снять технологический сектор метрополитена и средства обеспечения безопасности", - рассказали в пресс-службе.
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технологии, москва
23:13 21.11.2022 (обновлено: 23:34 21.11.2022)
В метро Москвы опровергли сообщение о запрете на любительскую съемку
Пресс-служба метро Москвы: съемка разрешена, если она не мешает движению пассажиропотока
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Любительская съемка в метро разрешена, но внимание уделяется тем, кто пытается снять технологический сектор и средства обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что руководство московского метрополитена намерено запретить в нем любительскую фото- и видеосъемку, объясняя это антитеррористической безопасностью.
"Любительская съемка в метро разрешена, если она не мешает движению пассажиропотока. В условиях режима повышенной готовности дополнительное внимание уделяется тем, кто пытается целенаправленно снять технологический сектор метрополитена и средства обеспечения безопасности", - рассказали в пресс-службе.