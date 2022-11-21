Рейтинг@Mail.ru
В метро Москвы опровергли сообщение о запрете на любительскую съемку - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/metro-1833226257.html
В метро Москвы опровергли сообщение о запрете на любительскую съемку
В метро Москвы опровергли сообщение о запрете на любительскую съемку - РИА Новости, 21.11.2022
В метро Москвы опровергли сообщение о запрете на любительскую съемку
Любительская съемка в метро разрешена, но внимание уделяется тем, кто пытается снять технологический сектор и средства обеспечения безопасности, сообщили РИА... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:13
2022-11-21T23:34
технологии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776498566_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_d3a6fa90bf6be28858f86efb9642da81.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Любительская съемка в метро разрешена, но внимание уделяется тем, кто пытается снять технологический сектор и средства обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что руководство московского метрополитена намерено запретить в нем любительскую фото- и видеосъемку, объясняя это антитеррористической безопасностью."Любительская съемка в метро разрешена, если она не мешает движению пассажиропотока. В условиях режима повышенной готовности дополнительное внимание уделяется тем, кто пытается целенаправленно снять технологический сектор метрополитена и средства обеспечения безопасности", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20221117/sobyanin-1832119501.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776498566_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_71a55188bac571fe0f58d1544c814ed1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва
Технологии, Москва
23:13 21.11.2022 (обновлено: 23:34 21.11.2022)
 
В метро Москвы опровергли сообщение о запрете на любительскую съемку

Пресс-служба метро Москвы: съемка разрешена, если она не мешает движению пассажиропотока

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтанция "Новослободская" Кольцевой линии метро Москвы
Станция Новослободская Кольцевой линии метро Москвы - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Станция "Новослободская" Кольцевой линии метро Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Любительская съемка в метро разрешена, но внимание уделяется тем, кто пытается снять технологический сектор и средства обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что руководство московского метрополитена намерено запретить в нем любительскую фото- и видеосъемку, объясняя это антитеррористической безопасностью.
"Любительская съемка в метро разрешена, если она не мешает движению пассажиропотока. В условиях режима повышенной готовности дополнительное внимание уделяется тем, кто пытается целенаправленно снять технологический сектор метрополитена и средства обеспечения безопасности", - рассказали в пресс-службе.
Собянин о первой платной дороге, развитии метро и будущем транспортной системы Москвы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 10:30
Сергей Собянин: 90% москвичей должны иметь метро в шаговой доступности
 
ТехнологииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала