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Рестораны McDonald's в Белоруссии закроются в полночь - РИА Новости, 21.11.2022
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Рестораны McDonald's в Белоруссии закроются в полночь
Рестораны McDonald's в Белоруссии закроются в полночь - РИА Новости, 21.11.2022
Рестораны McDonald's в Белоруссии закроются в полночь
Рестораны сети McDonald's закрываются в Белоруссии в понедельник, 21 ноября, в полночь, сообщил РИА Новости сотрудник одного из заведений. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:42
2022-11-21T18:43
белоруссия
mcdonald's corporation
макдоналдс
в мире
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МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Рестораны сети McDonald's закрываются в Белоруссии в понедельник, 21 ноября, в полночь, сообщил РИА Новости сотрудник одного из заведений.Перед закрытием ресторана McDonald's в центре Минска на проспекте Независимости ажиотажа не наблюдалось, было достаточно много свободных мест. Очереди у касс практически отсутствовали.Как сообщили РИА Новости сотрудник одного из ресторанов, ранее официальное закрытие было запланировано на 18.00 мск понедельника, однако позднее руководство сети изменило планы, разрешив заведениям белорусской столицы "работать как обычно".Со вторника белорусская сеть McDonald's начнет работать под российским брендом "Вкусно - и точка". Как сообщил персонал объекта в центре Минска, открытие запланировано на 10.00 мск.В Белоруссии были открыты 25 ресторанов сети McDonald's в шести городах, ежегодно они обслуживали более 10 миллионов человек.McDonald's Corp. 14 марта закрыла рестораны в РФ, 16 мая объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал кемеровский бизнесмен Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс", основная операционная структура сети в РФ) и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке). С 12 июня новый владелец сети в РФ стал открывать рестораны под брендом "Вкусно - и точка".
https://ria.ru/20221118/mcdonalds-1832475097.html
https://ria.ru/20221117/vkusno-1832185728.html
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белоруссия, mcdonald's corporation, макдоналдс, в мире
Белоруссия, McDonald's Corporation, Макдоналдс, В мире
18:42 21.11.2022 (обновлено: 18:43 21.11.2022)
 
Рестораны McDonald's в Белоруссии закроются в полночь

Рестораны сети McDonald's в Белоруссии закроются в полночь

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛоготип на здании ресторана McDonalds
Логотип на здании ресторана McDonalds - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип на здании ресторана McDonalds . Архивное фото
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МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Рестораны сети McDonald's закрываются в Белоруссии в понедельник, 21 ноября, в полночь, сообщил РИА Новости сотрудник одного из заведений.
Перед закрытием ресторана McDonald's в центре Минска на проспекте Независимости ажиотажа не наблюдалось, было достаточно много свободных мест. Очереди у касс практически отсутствовали.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
18 ноября, 13:49
Лукашенко считает, что место McDonald's должен занять белорусский бизнес
Как сообщили РИА Новости сотрудник одного из ресторанов, ранее официальное закрытие было запланировано на 18.00 мск понедельника, однако позднее руководство сети изменило планы, разрешив заведениям белорусской столицы "работать как обычно".
Со вторника белорусская сеть McDonald's начнет работать под российским брендом "Вкусно - и точка". Как сообщил персонал объекта в центре Минска, открытие запланировано на 10.00 мск.
Мужчина у ресторана Вкусно - и точка - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 13:23
Рестораны "Вкусно — и точка" начнут работать в Белоруссии с 22 ноября
В Белоруссии были открыты 25 ресторанов сети McDonald's в шести городах, ежегодно они обслуживали более 10 миллионов человек.
McDonald's Corp. 14 марта закрыла рестораны в РФ, 16 мая объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал кемеровский бизнесмен Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс", основная операционная структура сети в РФ) и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке). С 12 июня новый владелец сети в РФ стал открывать рестораны под брендом "Вкусно - и точка".
Ресторан Макдоналдс в Астане, Казахстан - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 15:25
В Казахстане временно закрылись рестораны McDonald's
 
БелоруссияMcDonald's CorporationМакдоналдсВ мире
 
 
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