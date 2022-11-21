https://ria.ru/20221121/mcdonalds-1833174150.html

Рестораны McDonald's в Белоруссии закроются в полночь

Рестораны McDonald's в Белоруссии закроются в полночь - РИА Новости, 21.11.2022

Рестораны McDonald's в Белоруссии закроются в полночь

Рестораны сети McDonald's закрываются в Белоруссии в понедельник, 21 ноября, в полночь, сообщил РИА Новости сотрудник одного из заведений. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:42

2022-11-21T18:42

2022-11-21T18:43

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МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Рестораны сети McDonald's закрываются в Белоруссии в понедельник, 21 ноября, в полночь, сообщил РИА Новости сотрудник одного из заведений.Перед закрытием ресторана McDonald's в центре Минска на проспекте Независимости ажиотажа не наблюдалось, было достаточно много свободных мест. Очереди у касс практически отсутствовали.Как сообщили РИА Новости сотрудник одного из ресторанов, ранее официальное закрытие было запланировано на 18.00 мск понедельника, однако позднее руководство сети изменило планы, разрешив заведениям белорусской столицы "работать как обычно".Со вторника белорусская сеть McDonald's начнет работать под российским брендом "Вкусно - и точка". Как сообщил персонал объекта в центре Минска, открытие запланировано на 10.00 мск.В Белоруссии были открыты 25 ресторанов сети McDonald's в шести городах, ежегодно они обслуживали более 10 миллионов человек.McDonald's Corp. 14 марта закрыла рестораны в РФ, 16 мая объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал кемеровский бизнесмен Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс", основная операционная структура сети в РФ) и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке). С 12 июня новый владелец сети в РФ стал открывать рестораны под брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20221118/mcdonalds-1832475097.html

https://ria.ru/20221117/vkusno-1832185728.html

https://ria.ru/20221118/mcdonalds-1832511283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, mcdonald's corporation, макдоналдс, в мире