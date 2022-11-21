18:17 21.11.2022 (обновлено: 18:27 21.11.2022)
Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским
Президент Франции Макрон провел срочный телефонный разговор с лидером Украины Зеленским
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в понедельник срочный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
"У меня сегодня был срочный телефонный разговор с Зеленским. Сегодня ситуация (на Украине) остается тяжелой. Украина продолжает подвергаться бомбардировкам, на Запорожской АЭС сохраняется угроза", - сказал Макрон, выступая на конференции в поддержку Молдавии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.