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Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 21.11.2022
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Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским
Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 21.11.2022
Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в понедельник срочный телефонный разговор с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:17
2022-11-21T18:27
в мире
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украина
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вооруженные силы рф
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в понедельник срочный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.В понедельник в Париже проходит третье заседание европейской "Платформы поддержки Молдавии" - инициативы, исходящей от Франции, Германии и Румынии. В ходе форума стороны будут обсуждать согласование нового пакета финансовой помощи для Молдавии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, владимир зеленский, украина, франция, вооруженные силы рф, эммануэль макрон
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Франция, Вооруженные силы РФ, Эммануэль Макрон
18:17 21.11.2022 (обновлено: 18:27 21.11.2022)
 
Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским

Президент Франции Макрон провел срочный телефонный разговор с лидером Украины Зеленским

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в понедельник срочный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
"У меня сегодня был срочный телефонный разговор с Зеленским. Сегодня ситуация (на Украине) остается тяжелой. Украина продолжает подвергаться бомбардировкам, на Запорожской АЭС сохраняется угроза", - сказал Макрон, выступая на конференции в поддержку Молдавии.
В понедельник в Париже проходит третье заседание европейской "Платформы поддержки Молдавии" - инициативы, исходящей от Франции, Германии и Румынии. В ходе форума стороны будут обсуждать согласование нового пакета финансовой помощи для Молдавии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаФранцияВооруженные силы РФЭммануэль Макрон
 
 
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