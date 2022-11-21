https://ria.ru/20221121/makron-1833169310.html

Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским

Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 21.11.2022

Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в понедельник срочный телефонный разговор с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:17

2022-11-21T18:17

2022-11-21T18:27

в мире

владимир зеленский

украина

франция

вооруженные силы рф

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в понедельник срочный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.В понедельник в Париже проходит третье заседание европейской "Платформы поддержки Молдавии" - инициативы, исходящей от Франции, Германии и Румынии. В ходе форума стороны будут обсуждать согласование нового пакета финансовой помощи для Молдавии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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Владимир Лаврентьев

в мире, владимир зеленский, украина, франция, вооруженные силы рф, эммануэль макрон