https://ria.ru/20221121/makron-1832993321.html

Британцы набросились на Макрона, оскорбившего Россию

Британцы набросились на Макрона, оскорбившего Россию - РИА Новости, 21.11.2022

Британцы набросились на Макрона, оскорбившего Россию

Читатели британской газеты The Guardian обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего Россию в "хищнических амбициях" и подпитке... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T09:18

2022-11-21T09:18

2022-11-21T18:54

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

олег озеров

россия

африка

франция

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты The Guardian обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего Россию в "хищнических амбициях" и подпитке антифранцузской пропаганды в Африке."Макрона просто раздражает тот факт, что Африка наконец-то просыпается. Вы годами эксплуатировали ее жителей. Африканцы понимают, кто настоящий друг", — добавил другой."Подпитывают пропаганду? Или относятся с уважением и как к равному партнеру? Мне кажется, все-таки второй вариант", — поделился мнением еще один читатель."Макрон не очень хорошо справляется со своими обязанностями, пора бы найти ему подходящую работу. Зачастую его заявления выходят за рамки здравого смысла", — отметил четвертый пользователь."Французы не смогли настроить африканцев против России, вот и бесятся", — заключил пятый.На Западе не раз называли отношение африканских стран к России и их стремление к сотрудничеству последней дипломатической победой российского лидера Владимира Путина.Так, в 2023 году планируется провести второй саммит Россия — Африка. Первый состоялся в 2019 году в Сочи и собрал глав многих государств. Как отмечал посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров, на будущей встрече одной из ключевых станет тема сотрудничества в энергетике.По словам председателя Африканской энергетической палаты Энджея Аюка, первый саммит Россия — Африка был "своего рода помолвкой", а второй "может стать свадьбой".

https://ria.ru/20221108/opek-1829911399.html

https://ria.ru/20221015/afrika-1824232790.html

https://ria.ru/20221110/kongo-1830545036.html

россия

африка

франция

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, олег озеров, россия, африка, франция