https://ria.ru/20221121/makron-1832993321.html
Британцы набросились на Макрона, оскорбившего Россию
Британцы набросились на Макрона, оскорбившего Россию - РИА Новости, 21.11.2022
Британцы набросились на Макрона, оскорбившего Россию
Читатели британской газеты The Guardian обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего Россию в "хищнических амбициях" и подпитке... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:18
2022-11-21T09:18
2022-11-21T18:54
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
олег озеров
россия
африка
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797748524_0:90:3219:1901_1920x0_80_0_0_1f73caf0d1cb61402ede321ddb9f3c66.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты The Guardian обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего Россию в "хищнических амбициях" и подпитке антифранцузской пропаганды в Африке."Макрона просто раздражает тот факт, что Африка наконец-то просыпается. Вы годами эксплуатировали ее жителей. Африканцы понимают, кто настоящий друг", — добавил другой."Подпитывают пропаганду? Или относятся с уважением и как к равному партнеру? Мне кажется, все-таки второй вариант", — поделился мнением еще один читатель."Макрон не очень хорошо справляется со своими обязанностями, пора бы найти ему подходящую работу. Зачастую его заявления выходят за рамки здравого смысла", — отметил четвертый пользователь."Французы не смогли настроить африканцев против России, вот и бесятся", — заключил пятый.На Западе не раз называли отношение африканских стран к России и их стремление к сотрудничеству последней дипломатической победой российского лидера Владимира Путина.Так, в 2023 году планируется провести второй саммит Россия — Африка. Первый состоялся в 2019 году в Сочи и собрал глав многих государств. Как отмечал посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров, на будущей встрече одной из ключевых станет тема сотрудничества в энергетике.По словам председателя Африканской энергетической палаты Энджея Аюка, первый саммит Россия — Африка был "своего рода помолвкой", а второй "может стать свадьбой".
https://ria.ru/20221108/opek-1829911399.html
https://ria.ru/20221015/afrika-1824232790.html
https://ria.ru/20221110/kongo-1830545036.html
россия
африка
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797748524_393:0:3122:2047_1920x0_80_0_0_7155aaec6ac75f85fece9b0b3badd361.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, владимир путин, олег озеров, россия, африка, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Олег Озеров, Россия, Африка, Франция
09:18 21.11.2022 (обновлено: 18:54 21.11.2022)
Британцы набросились на Макрона, оскорбившего Россию
Читателей The Guardian возмутили слова Макрона о планах России в отношении Африки
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Читатели британской газеты The Guardian
обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего Россию в "хищнических амбициях" и подпитке антифранцузской пропаганды в Африке.
"Россия, наоборот, всегда помогала жителям Африки и относится к ним с уважением, в отличие от европейских колонизаторов", — написал один из пользователей.
"Макрона просто раздражает тот факт, что Африка наконец-то просыпается. Вы годами эксплуатировали ее жителей. Африканцы понимают, кто настоящий друг", — добавил другой.
"Подпитывают пропаганду? Или относятся с уважением и как к равному партнеру? Мне кажется, все-таки второй вариант", — поделился мнением еще один читатель.
"Макрон не очень хорошо справляется со своими обязанностями, пора бы найти ему подходящую работу. Зачастую его заявления выходят за рамки здравого смысла", — отметил четвертый пользователь.
"Французы не смогли настроить африканцев против России, вот и бесятся", — заключил пятый.
На Западе не раз называли отношение африканских стран к России и их стремление к сотрудничеству последней дипломатической победой российского лидера Владимира Путина
.
Так, в 2023 году планируется провести второй саммит Россия — Африка. Первый состоялся в 2019 году в Сочи
и собрал глав многих государств. Как отмечал посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров
, на будущей встрече одной из ключевых станет тема сотрудничества в энергетике.
По словам председателя Африканской энергетической палаты Энджея Аюка, первый саммит Россия — Африка был "своего рода помолвкой", а второй "может стать свадьбой".