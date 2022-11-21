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Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска снова обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:29
2022-11-21T10:29
2022-11-21T10:29
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.12 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее МЧС ДНР сообщило, что в понедельник рано утром поступило сообщение о пожаре на нефтебазе, расположенной в Червоногвардейском районе города Макеевка. Из-за попадания взрывоопасного предмета загорелись 2 цистерны с топливом на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы и 3 стационарных емкости. В 9.43 мск пожар был ликвидирован.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда