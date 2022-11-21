https://ria.ru/20221121/makeevka-1832994503.html
В Макеевке на нефтебазе вспыхнул пожар
В Макеевке на нефтебазе вспыхнул пожар - РИА Новости, 21.11.2022
В Макеевке на нефтебазе вспыхнул пожар
Пожар произошел на нефтебазе в Макеевке из-за попадания взрывоопасного предмета, загорелись 2 цистерны с топливом, 3 стационарных емкости, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:27
2022-11-21T09:27
2022-11-21T09:44
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
украина
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на нефтебазе в Макеевке из-за попадания взрывоопасного предмета, загорелись 2 цистерны с топливом, 3 стационарных емкости, сообщило МЧС ДНР."В 04.06 на линию "101" поступило сообщение о пожаре на нефтебазе, расположенной на улице Антропова в Червоногвардейском районе города Макеевка... По прибытии установлено горение 2 цистерн с топливом объемом 70 м3 на ж/д полотне за территорией нефтебазы, а также горение 3 стационарных емкостей в одном обваловании объемом 60 м3, находящихся в 20-25 метрах от ж/д полотна. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Сообщается, что ликвидация пожара продолжается. От МЧС ДНР привлечено 20 единиц техники и 84 человека личного состава. Дополнительно к месту направлен пожарный поезд и мотопомпа.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 4.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 3 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
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макеевка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Украина
09:27 21.11.2022 (обновлено: 09:44 21.11.2022)
В Макеевке на нефтебазе вспыхнул пожар
МЧС ДНР: на нефтебазе в Макеевке вспыхнул пожар из-за попадания взрывоопасного предмета