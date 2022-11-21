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Песков призвал МАГАТЭ потребовать от ВСУ прекратить обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/magate-1833049855.html
Песков призвал МАГАТЭ потребовать от ВСУ прекратить обстрелы ЗАЭС
Песков призвал МАГАТЭ потребовать от ВСУ прекратить обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2022
Песков призвал МАГАТЭ потребовать от ВСУ прекратить обстрелы ЗАЭС
Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных не могут не вызывать обеспокоенность РФ, как и должны вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ, заявил... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:47
2022-11-21T12:51
в мире
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных не могут не вызывать обеспокоенность РФ, как и должны вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва призывает МАГАТЭ и все страны мира повлиять на Киев, чтобы Украина прекратила обстрелы."Если говорить фразу "были зафиксированы многочисленные обстрелы", нужно все-таки быть объективными и конструктивными, нужно фразу заканчивать: "обстрелы территории станции со стороны украинских вооруженных сил". Это не может не вызывать нашу обеспокоенность, это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ. Мы видим, что МАГАТЭ тоже крайне обеспокоены. Мы надеемся, что МАГАТЭ (...) и призываем все страны мира, собственно, использовать свое влияние с тем, чтобы украинские вооруженные силы прекратили это делать", - сказал Песков.Ранее советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил РИА Новости, что украинские боевики подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС, повреждения получили стратегические объекты.
https://ria.ru/20221121/zaes-1833025715.html
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в мире, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
12:47 21.11.2022 (обновлено: 12:51 21.11.2022)
 
Песков призвал МАГАТЭ потребовать от ВСУ прекратить обстрелы ЗАЭС

Песков: МАГАТЭ должно повлиять на Киев, чтобы ВСУ прекратили обстреливать ЗАЭС

© РИА Новости / Виктор ЗванцевРеакторы Запорожской АЭС
Реакторы Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Реакторы Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных не могут не вызывать обеспокоенность РФ, как и должны вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва призывает МАГАТЭ и все страны мира повлиять на Киев, чтобы Украина прекратила обстрелы.
"Если говорить фразу "были зафиксированы многочисленные обстрелы", нужно все-таки быть объективными и конструктивными, нужно фразу заканчивать: "обстрелы территории станции со стороны украинских вооруженных сил". Это не может не вызывать нашу обеспокоенность, это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ. Мы видим, что МАГАТЭ тоже крайне обеспокоены. Мы надеемся, что МАГАТЭ (...) и призываем все страны мира, собственно, использовать свое влияние с тем, чтобы украинские вооруженные силы прекратили это делать", - сказал Песков.
Ранее советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил РИА Новости, что украинские боевики подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС, повреждения получили стратегические объекты.
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 11:40
У МАГАТЭ мало инструментов влияния на Киев, заявил Карчаа
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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