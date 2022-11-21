https://ria.ru/20221121/magate-1833049855.html

Песков призвал МАГАТЭ потребовать от ВСУ прекратить обстрелы ЗАЭС

Песков призвал МАГАТЭ потребовать от ВСУ прекратить обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2022

Песков призвал МАГАТЭ потребовать от ВСУ прекратить обстрелы ЗАЭС

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных не могут не вызывать обеспокоенность РФ, как и должны вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ, заявил... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:47

2022-11-21T12:47

2022-11-21T12:51

в мире

магатэ

вооруженные силы украины

запорожская аэс

специальная военная операция на украине

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных не могут не вызывать обеспокоенность РФ, как и должны вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва призывает МАГАТЭ и все страны мира повлиять на Киев, чтобы Украина прекратила обстрелы."Если говорить фразу "были зафиксированы многочисленные обстрелы", нужно все-таки быть объективными и конструктивными, нужно фразу заканчивать: "обстрелы территории станции со стороны украинских вооруженных сил". Это не может не вызывать нашу обеспокоенность, это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ. Мы видим, что МАГАТЭ тоже крайне обеспокоены. Мы надеемся, что МАГАТЭ (...) и призываем все страны мира, собственно, использовать свое влияние с тем, чтобы украинские вооруженные силы прекратили это делать", - сказал Песков.Ранее советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил РИА Новости, что украинские боевики подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС, повреждения получили стратегические объекты.

https://ria.ru/20221121/zaes-1833025715.html

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в мире, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, дмитрий песков (спецпредставитель президента)