https://ria.ru/20221121/lukashenko-1833040057.html
Минск и Москва смогут решить проблемы импортозамещения, заявил Лукашенко
Минск и Москва смогут решить проблемы импортозамещения, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.11.2022
Минск и Москва смогут решить проблемы импортозамещения, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве под силу справиться с решением стоящих в настоящее время задач в сфере импортозамещения. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:22
2022-11-21T12:22
2022-11-21T15:37
экономика
александр лукашенко
александр бречалов
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парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве под силу справиться с решением стоящих в настоящее время задач в сфере импортозамещения."Этот год показал, что мы вполне способны решить те проблемы, которые нам надо срочно решить", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.Президент Белоруссии пояснил, что в условиях западных санкций и ухода ряда западных компаний с рынка Союзного государства перед Минском и Москвой стоят задачи импортозамещения."Мы теперь поняли, в каком направлении двигаться… В принципе, мы многое можем. Может быть, не так быстро, хотя время от нас требует увеличения скорости. Сошлюсь на переговоры с президентом России. Главное, о чем мы говорим, - что мы все можем, но нам надо немножко времени. Даже сегодня не деньги главное. Сегодня у России валюты - девать некуда: импорт сократился. А вот времени у нас совершенно мало", - сказал Лукашенко.Он напомнил, что Минск и Москва определили более десятка совместных проектов в сфере импортозамещения, которые будут реализованы на территории Белоруссии и которые прокредитует РФ.На прошлой неделе пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Стороны уже определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения.Лукашенко ранее сообщил, что Россия выделит около 2 миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения. В минпроме Белоруссии сообщали, что РФ выделит эти ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения. Премьер Белоруссии в августе говорил, что на финальной стадии подготовки находится проект соглашения с РФ о кредите примерно на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещающих проектов. Замминистра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич заявлял, что белорусская сторона видит целесообразность в реализации 23 инвестиционных проектов на сумму 2,2 миллиарда долларов в рамках проводимой в Союзном государстве с Россией работы по импортозамещению на фоне западных санкций, 14 из них РФ одобрила для реализации.
https://ria.ru/20221118/sanktsii-1832468885.html
https://ria.ru/20221111/investory-1830928057.html
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экономика, александр лукашенко, александр бречалов, россия, белоруссия, минск
Экономика, Александр Лукашенко, Александр Бречалов, Россия, Белоруссия, Минск, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
12:22 21.11.2022 (обновлено: 15:37 21.11.2022)
Минск и Москва смогут решить проблемы импортозамещения, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогут решить задачи в сфере импортозамещения
МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве под силу справиться с решением стоящих в настоящее время задач в сфере импортозамещения.
"Этот год показал, что мы вполне способны решить те проблемы, которые нам надо срочно решить", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым
.
Президент Белоруссии пояснил, что в условиях западных санкций и ухода ряда западных компаний с рынка Союзного государства перед Минском и Москвой стоят задачи импортозамещения.
"Мы теперь поняли, в каком направлении двигаться… В принципе, мы многое можем. Может быть, не так быстро, хотя время от нас требует увеличения скорости. Сошлюсь на переговоры с президентом России
. Главное, о чем мы говорим, - что мы все можем, но нам надо немножко времени. Даже сегодня не деньги главное. Сегодня у России валюты - девать некуда: импорт сократился. А вот времени у нас совершенно мало", - сказал Лукашенко.
Он напомнил, что Минск и Москва определили более десятка совместных проектов в сфере импортозамещения, которые будут реализованы на территории Белоруссии и которые прокредитует РФ.
На прошлой неделе пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Стороны уже определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения.
Лукашенко ранее сообщил, что Россия выделит около 2 миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения. В минпроме Белоруссии сообщали, что РФ выделит эти ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения. Премьер Белоруссии в августе говорил, что на финальной стадии подготовки находится проект соглашения с РФ о кредите примерно на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещающих проектов. Замминистра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич заявлял, что белорусская сторона видит целесообразность в реализации 23 инвестиционных проектов на сумму 2,2 миллиарда долларов в рамках проводимой в Союзном государстве с Россией работы по импортозамещению на фоне западных санкций, 14 из них РФ одобрила для реализации.