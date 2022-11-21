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В ЛНР рассказали о масштабах уничтожения заповедников из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/lnr-1832975686.html
В ЛНР рассказали о масштабах уничтожения заповедников из-за обстрелов ВСУ
В ЛНР рассказали о масштабах уничтожения заповедников из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
В ЛНР рассказали о масштабах уничтожения заповедников из-за обстрелов ВСУ
В результате обстрелов со стороны Украины только с июня 2014 по февраль 2015 года пострадали 17 из 65 особо охраняемых природных территорий Луганской Народной... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T03:09
2022-11-21T03:17
специальная военная операция на украине
юрий дегтярев
луганская народная республика
россия
украина
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны Украины только с июня 2014 по февраль 2015 года пострадали 17 из 65 особо охраняемых природных территорий Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости глава минприроды республики Юрий Дегтярев."По предварительным оценкам, в результате артиллерийских и авиационных обстрелов украинской армии, заповедным территориям Луганской Народной Республики с 2014 года наносится значительный урон. Из 65 особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории, подконтрольной Луганской Народной Республике до 19 февраля 2022, только в период активных боевых действий с июня 2014 по февраль 2015 годов пострадало 17. Ущерб, нанесенный боевыми действиями в 2022 году, еще предстоит оценить", - сказал собеседник агентства.По словам Дегтярева, в результате боевых действий целостность уникальных экосистем заповедных территорий была нарушена, особенно вдоль линии разграничения. Значительная площадь лесов залита ГСМ и другими легковоспламеняющимися жидкостями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221120/eksperty-1832957084.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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юрий дегтярев, луганская народная республика, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Юрий Дегтярев, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Происшествия
03:09 21.11.2022 (обновлено: 03:17 21.11.2022)
 
В ЛНР рассказали о масштабах уничтожения заповедников из-за обстрелов ВСУ

Глава Минприроды ЛНР: 25% заповедников региона пострадали с 2014 года из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкПожар в лесу
Пожар в лесу - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны Украины только с июня 2014 по февраль 2015 года пострадали 17 из 65 особо охраняемых природных территорий Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости глава минприроды республики Юрий Дегтярев.
"По предварительным оценкам, в результате артиллерийских и авиационных обстрелов украинской армии, заповедным территориям Луганской Народной Республики с 2014 года наносится значительный урон. Из 65 особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории, подконтрольной Луганской Народной Республике до 19 февраля 2022, только в период активных боевых действий с июня 2014 по февраль 2015 годов пострадало 17. Ущерб, нанесенный боевыми действиями в 2022 году, еще предстоит оценить", - сказал собеседник агентства.
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По словам Дегтярева, в результате боевых действий целостность уникальных экосистем заповедных территорий была нарушена, особенно вдоль линии разграничения. Значительная площадь лесов залита ГСМ и другими легковоспламеняющимися жидкостями.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЮрий ДегтяревЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаПроисшествия
 
 
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