https://ria.ru/20221121/litva-1833145984.html

Литва отказалась передавать Украине гаубицы и ЗРК

Литва отказалась передавать Украине гаубицы и ЗРК - РИА Новости, 21.11.2022

Литва отказалась передавать Украине гаубицы и ЗРК

Литва отказалась от передачи Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетных комплексов NASAMS, заявил министр обороны Балтийской республики... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:58

2022-11-21T16:58

2022-11-21T20:02

специальная военная операция на украине

украина

литва

в мире

арвидас анушаускас

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Литва отказалась от передачи Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетных комплексов NASAMS, заявил министр обороны Балтийской республики Арвидас Анушаускас, трансляцию вел портал LRT (Литовское радио и телевидение).Министр обороны отметил, что помощь Киеву со стороны Вильнюса уже превысила 640 миллионов евро, а военная поддержка составила 232 миллиона евро. По словам Анушаускаса, в дальнейшем Литва предоставит Киеву "необходимую амуницию".Кроме того, он добавил, что Вильнюс планирует ускорить приобретение дополнительных систем ПВО средней дальности. Он назвал этот вопрос актуальным и важным для всего региона."Если учитывать спрос и предложение, то это не будет так уж легко сделать, но в следующем году мы точно инициируем этот процесс на несколько лет раньше", — сказал Анушаускас.На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221121/stoltenberg-1833094650.html

https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768209.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, литва, в мире, арвидас анушаускас, нато, ситуация в днр и лнр