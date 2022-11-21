Рейтинг@Mail.ru
Литва отказалась передавать Украине гаубицы и ЗРК - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/litva-1833145984.html
Литва отказалась передавать Украине гаубицы и ЗРК
Литва отказалась передавать Украине гаубицы и ЗРК - РИА Новости, 21.11.2022
Литва отказалась передавать Украине гаубицы и ЗРК
Литва отказалась от передачи Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетных комплексов NASAMS, заявил министр обороны Балтийской республики... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:58
2022-11-21T20:02
специальная военная операция на украине
украина
литва
в мире
арвидас анушаускас
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833172417_0:195:3188:1988_1920x0_80_0_0_3f155d2b51a9142ceffa62330fa2f1aa.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Литва отказалась от передачи Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетных комплексов NASAMS, заявил министр обороны Балтийской республики Арвидас Анушаускас, трансляцию вел портал LRT (Литовское радио и телевидение).Министр обороны отметил, что помощь Киеву со стороны Вильнюса уже превысила 640 миллионов евро, а военная поддержка составила 232 миллиона евро. По словам Анушаускаса, в дальнейшем Литва предоставит Киеву "необходимую амуницию".Кроме того, он добавил, что Вильнюс планирует ускорить приобретение дополнительных систем ПВО средней дальности. Он назвал этот вопрос актуальным и важным для всего региона."Если учитывать спрос и предложение, то это не будет так уж легко сделать, но в следующем году мы точно инициируем этот процесс на несколько лет раньше", — сказал Анушаускас.На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221121/stoltenberg-1833094650.html
https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768209.html
украина
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833172417_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_dfed1bd1b98aed7a21f18839716b139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, литва, в мире, арвидас анушаускас, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Литва, В мире, Арвидас Анушаускас, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:58 21.11.2022 (обновлено: 20:02 21.11.2022)
 
Литва отказалась передавать Украине гаубицы и ЗРК

Глава Минобороны Литвы Анушаускас заявил об отказе поставлять Киеву гаубицы PzH 2000 и ЗРК

© Фото : U.S. Army / Spc. Denice LopezСАУ Panzerhaubitze 2000 Вооруженных сил Литвы
САУ Panzerhaubitze 2000 Вооруженных сил Литвы - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Denice Lopez
САУ Panzerhaubitze 2000 Вооруженных сил Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Литва отказалась от передачи Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетных комплексов NASAMS, заявил министр обороны Балтийской республики Арвидас Анушаускас, трансляцию вел портал LRT (Литовское радио и телевидение).

"Мы осуждали этот вопрос в закрытом формате — деталей, увы, не расскажем — у нас есть свои аргументы, свои предложения", — сказал он, отвечая на вопрос о причинах отказа.

Министр обороны отметил, что помощь Киеву со стороны Вильнюса уже превысила 640 миллионов евро, а военная поддержка составила 232 миллиона евро. По словам Анушаускаса, в дальнейшем Литва предоставит Киеву "необходимую амуницию".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 14:41
НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования
Кроме того, он добавил, что Вильнюс планирует ускорить приобретение дополнительных систем ПВО средней дальности. Он назвал этот вопрос актуальным и важным для всего региона.
"Если учитывать спрос и предложение, то это не будет так уж легко сделать, но в следующем году мы точно инициируем этот процесс на несколько лет раньше", — сказал Анушаускас.
На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 16:29
В мире устали от киевского режима и Зеленского, заявил Медведев
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛитваВ миреАрвидас АнушаускасНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала