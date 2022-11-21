16:58 21.11.2022 (обновлено: 20:02 21.11.2022)
Литва отказалась передавать Украине гаубицы и ЗРК
Глава Минобороны Литвы Анушаускас заявил об отказе поставлять Киеву гаубицы PzH 2000 и ЗРК
© Фото : U.S. Army / Spc. Denice LopezСАУ Panzerhaubitze 2000 Вооруженных сил Литвы
© Фото : U.S. Army / Spc. Denice Lopez
САУ Panzerhaubitze 2000 Вооруженных сил Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Литва отказалась от передачи Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетных комплексов NASAMS, заявил министр обороны Балтийской республики Арвидас Анушаускас, трансляцию вел портал LRT (Литовское радио и телевидение).
"Мы осуждали этот вопрос в закрытом формате — деталей, увы, не расскажем — у нас есть свои аргументы, свои предложения", — сказал он, отвечая на вопрос о причинах отказа.
Кроме того, он добавил, что Вильнюс планирует ускорить приобретение дополнительных систем ПВО средней дальности. Он назвал этот вопрос актуальным и важным для всего региона.
"Если учитывать спрос и предложение, то это не будет так уж легко сделать, но в следующем году мы точно инициируем этот процесс на несколько лет раньше", — сказал Анушаускас.
На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
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