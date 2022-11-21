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Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России - РИА Новости, 21.11.2022
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Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России
Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России - РИА Новости, 21.11.2022
Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России
Ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:57
2022-11-21T10:57
экономика
россия
unilever
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton, Союз производителей иван-чая от лица ряда инвесторов планирует переговоры с компанией по этому поводу, сообщил РИА Новости председатель союза Александр Хлынов."Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте – как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения", - сообщил Хлынов.По его словам, одна из целей предложения выкупить российское подразделение - необходимость сохранить профессиональную команду и дистрибуцию Lipton, который занимал 7% российского рынка, а также фасовочные мощности. "Таким образом решится вопрос сбыта для наших производителей иван-чая", - пояснил глава союза.Международная чайная компания Ekaterra, владеющая чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа.
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экономика, россия, unilever, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Unilever, Санкции в отношении России
10:57 21.11.2022
 
Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России

Производители иван-чая хотят купить подразделение Ekaterra, производящей Lipton

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСорта чая в супермаркете
Сорта чая в супермаркете - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сорта чая в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton, Союз производителей иван-чая от лица ряда инвесторов планирует переговоры с компанией по этому поводу, сообщил РИА Новости председатель союза Александр Хлынов.
"Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте – как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения", - сообщил Хлынов.
По его словам, одна из целей предложения выкупить российское подразделение - необходимость сохранить профессиональную команду и дистрибуцию Lipton, который занимал 7% российского рынка, а также фасовочные мощности. "Таким образом решится вопрос сбыта для наших производителей иван-чая", - пояснил глава союза.
Международная чайная компания Ekaterra, владеющая чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа.
Чай - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 17:15
Производитель чая Milford передал бизнес в России местному менеджменту
 
ЭкономикаРоссияUnileverСанкции в отношении России
 
 
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