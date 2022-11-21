https://ria.ru/20221121/lipton-1833010309.html
Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России
Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России - РИА Новости, 21.11.2022
Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России
Ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:57
2022-11-21T10:57
2022-11-21T10:57
экономика
россия
unilever
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton, Союз производителей иван-чая от лица ряда инвесторов планирует переговоры с компанией по этому поводу, сообщил РИА Новости председатель союза Александр Хлынов."Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте – как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения", - сообщил Хлынов.По его словам, одна из целей предложения выкупить российское подразделение - необходимость сохранить профессиональную команду и дистрибуцию Lipton, который занимал 7% российского рынка, а также фасовочные мощности. "Таким образом решится вопрос сбыта для наших производителей иван-чая", - пояснил глава союза.Международная чайная компания Ekaterra, владеющая чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа.
https://ria.ru/20220826/chay-1812372312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, unilever, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Unilever, Санкции в отношении России
Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России
Производители иван-чая хотят купить подразделение Ekaterra, производящей Lipton
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton, Союз производителей иван-чая от лица ряда инвесторов планирует переговоры с компанией по этому поводу, сообщил РИА Новости председатель союза Александр Хлынов.
"Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте – как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения", - сообщил Хлынов.
По его словам, одна из целей предложения выкупить российское подразделение - необходимость сохранить профессиональную команду и дистрибуцию Lipton, который занимал 7% российского рынка, а также фасовочные мощности. "Таким образом решится вопрос сбыта для наших производителей иван-чая", - пояснил глава союза.
Международная чайная компания Ekaterra, владеющая чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever
чайного бизнеса в августе сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа.