https://ria.ru/20221121/lipton-1833010309.html

Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России

Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России - РИА Новости, 21.11.2022

Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России

Ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:57

2022-11-21T10:57

2022-11-21T10:57

экономика

россия

unilever

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807440589_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad36ca4aea19977651781a15b2f00d80.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton, Союз производителей иван-чая от лица ряда инвесторов планирует переговоры с компанией по этому поводу, сообщил РИА Новости председатель союза Александр Хлынов."Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте – как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения", - сообщил Хлынов.По его словам, одна из целей предложения выкупить российское подразделение - необходимость сохранить профессиональную команду и дистрибуцию Lipton, который занимал 7% российского рынка, а также фасовочные мощности. "Таким образом решится вопрос сбыта для наших производителей иван-чая", - пояснил глава союза.Международная чайная компания Ekaterra, владеющая чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа.

https://ria.ru/20220826/chay-1812372312.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, unilever, санкции в отношении россии