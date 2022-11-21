https://ria.ru/20221121/lgbt-1833170088.html
Источник: ГД рассмотрит законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в среду
Источник: ГД рассмотрит законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в среду - РИА Новости, 21.11.2022
Источник: ГД рассмотрит законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в среду
Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии и штрафах за это до 10 миллионов рублей будет рассмотрен Госдумой на заседании в среду, рассказал... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:19
2022-11-21T18:19
2022-11-21T18:28
госдума рф
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии и штрафах за это до 10 миллионов рублей будет рассмотрен Госдумой на заседании в среду, рассказал источник в Думе."23 ноября во втором чтении рассмотрят законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", - уточнил источник по итогам Совета Госдумы.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее, которые составят до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц, а за пропаганду педофилии - до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для организаций.
https://ria.ru/20221121/roskomnadzor-1833160172.html
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госдума рф, общество
18:19 21.11.2022 (обновлено: 18:28 21.11.2022)
Источник: ГД рассмотрит законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в среду
ГД рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии во II чтении в среду
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии и штрафах за это до 10 миллионов рублей будет рассмотрен Госдумой на заседании в среду, рассказал источник в Думе.
"23 ноября во втором чтении рассмотрят законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", - уточнил источник по итогам Совета Госдумы.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее, которые составят до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц, а за пропаганду педофилии - до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для организаций.