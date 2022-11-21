https://ria.ru/20221121/lgbt-1833170088.html

Источник: ГД рассмотрит законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в среду

Источник: ГД рассмотрит законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в среду - РИА Новости, 21.11.2022

Источник: ГД рассмотрит законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в среду

Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии и штрафах за это до 10 миллионов рублей будет рассмотрен Госдумой на заседании в среду, рассказал... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:19

2022-11-21T18:19

2022-11-21T18:28

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии и штрафах за это до 10 миллионов рублей будет рассмотрен Госдумой на заседании в среду, рассказал источник в Думе."23 ноября во втором чтении рассмотрят законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", - уточнил источник по итогам Совета Госдумы.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее, которые составят до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц, а за пропаганду педофилии - до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для организаций.

https://ria.ru/20221121/roskomnadzor-1833160172.html

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