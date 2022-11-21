https://ria.ru/20221121/lgbt-1833103293.html
В Госдуме объяснили, в каком случае упоминание ЛГБТ не повлечет штрафы
В Госдуме объяснили, в каком случае упоминание ЛГБТ не повлечет штрафы - РИА Новости, 21.11.2022
В Госдуме объяснили, в каком случае упоминание ЛГБТ не повлечет штрафы
Демонстрация и упоминание ЛГБТ, в том числе в эфире телеканала, не повлечет административной ответственности, если такие материалы не создают позитивный образ о РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:01
2022-11-21T15:01
2022-11-21T15:04
общество
евгений попов
вадим субботин
александр хинштейн
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Демонстрация и упоминание ЛГБТ, в том числе в эфире телеканала, не повлечет административной ответственности, если такие материалы не создают позитивный образ о нетрадиционных отношениях, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Вопрос об ответственности за демонстрацию ЛГБТ в эфире телеканалов поднял в ходе расширенного заседания комитета по теме законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в понедельник депутат Евгений Попов.По словам замруководителя Роскомнадзора Вадима Субботина, все зависит от контекста, картинки и текста, который сопровождает эту картинку."Иными словами, если на экране идет благостная и красивая картинка, происходит демонстрация ЛГБТ-отношений - те же самые поцелуи, то тогда это будет подпадать под ограничения. Если на экране показывается гей-парад, но при этом он не вызывает положительных эмоций у зрителя и он сопровождается соответствующими разъяснениями, то тогда под пропаганду это не подпадает", - отметил Хинштейн.
https://ria.ru/20221121/lgbt-1833034363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений попов, вадим субботин, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Евгений Попов, Вадим Субботин, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
15:01 21.11.2022 (обновлено: 15:04 21.11.2022)
В Госдуме объяснили, в каком случае упоминание ЛГБТ не повлечет штрафы
Хинштейн: показ и упоминание ЛГБТ без создания позитивного образа не повлечет штрафы