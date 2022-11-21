https://ria.ru/20221121/lgbt-1833103293.html

В Госдуме объяснили, в каком случае упоминание ЛГБТ не повлечет штрафы

В Госдуме объяснили, в каком случае упоминание ЛГБТ не повлечет штрафы - РИА Новости, 21.11.2022

В Госдуме объяснили, в каком случае упоминание ЛГБТ не повлечет штрафы

Демонстрация и упоминание ЛГБТ, в том числе в эфире телеканала, не повлечет административной ответственности, если такие материалы не создают позитивный образ о РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:01

2022-11-21T15:01

2022-11-21T15:04

общество

евгений попов

вадим субботин

александр хинштейн

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40890/43/408904360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92115e46ad3019e3c74874bd8dbd3a9e.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Демонстрация и упоминание ЛГБТ, в том числе в эфире телеканала, не повлечет административной ответственности, если такие материалы не создают позитивный образ о нетрадиционных отношениях, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Вопрос об ответственности за демонстрацию ЛГБТ в эфире телеканалов поднял в ходе расширенного заседания комитета по теме законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в понедельник депутат Евгений Попов.По словам замруководителя Роскомнадзора Вадима Субботина, все зависит от контекста, картинки и текста, который сопровождает эту картинку."Иными словами, если на экране идет благостная и красивая картинка, происходит демонстрация ЛГБТ-отношений - те же самые поцелуи, то тогда это будет подпадать под ограничения. Если на экране показывается гей-парад, но при этом он не вызывает положительных эмоций у зрителя и он сопровождается соответствующими разъяснениями, то тогда под пропаганду это не подпадает", - отметил Хинштейн.

https://ria.ru/20221121/lgbt-1833034363.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, евгений попов, вадим субботин, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)