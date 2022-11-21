https://ria.ru/20221121/lgbt-1833097476.html
В Минкультуры не увидели сложностей в реализации запрета пропаганды ЛГБТ
В Минкультуры не увидели сложностей в реализации запрета пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022
В Минкультуры не увидели сложностей в реализации запрета пропаганды ЛГБТ
Минкультуры РФ будет готово приступить к реализации закона о запрете пропаганды ЛГБТ среди всех граждан с момента его принятия и не видит "со своей позиции... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:50
2022-11-21T14:50
2022-11-21T14:50
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минкультуры РФ будет готово приступить к реализации закона о запрете пропаганды ЛГБТ среди всех граждан с момента его принятия и не видит "со своей позиции сложностей", много фильмов с пропагандой ЛГБТ отзывается уже сейчас, заявила замминистра культуры РФ Надежда Преподобная в ходе слушаний в Госдуме.Ранее в понедельник комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии.На вопрос главы комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна о том, готово ли Минкультуры приступить к реализации закона с 1 января в случае его принятия, Преподобная ответила, что ведомство со своей стороны "не видит в этом сложностей"."Мы не видим со своей позиции сложностей, с которыми могли бы столкнуться. Мы понимаем, что закон вступает в силу с момента опубликования, поэтому мы готовы", - объяснила она в ходе слушаний."Мы для себя понимаем, что мы не будем оказывать поддержку таким проектам. Так или иначе, при отборе проектов мы получаем полное содержание о том, что там будет внутри. Соответственно, таким проектам будет отказано. Мы не будем давать прокатные удостоверения (для фильмов, снятых на частные средства – ред.) или будем их отзывать, если речь о том, что уже выдано. Мы многое отзываем", - пояснила она.По словам Преподобной, поддержка законопроекта министерством коснется не только кино, но "всех направлений" культурной отрасли, поскольку у ведомства "будет законное основание принять соответствующие решения по театральным постановкам, выставкам, концертам"."Я как человек, который с 23 сентября курирует "Пушкинскую карту", приведу пример. Основная функция программы – просвещение. Сейчас мы очень плотно занимаемся контентом и зачастую сталкиваемся с тем, что мы сейчас пытаемся запретить. Я надеюсь, что мы сможем это сделать. Сейчас я и мои коллеги вынуждены это делать в ручном режиме – мы блокируем эти истории, отправляем их на перемодерацию, но они появляются вновь и вновь", - сказала она.
https://ria.ru/20221121/lgbt-1833034363.html
https://ria.ru/20221121/lgbt-1833015143.html
https://ria.ru/20221029/gosduma-1827767370.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, россия, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Россия, Госдума РФ, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
В Минкультуры не увидели сложностей в реализации запрета пропаганды ЛГБТ
Замминистра Преподобная: Минкультуры готово к реализации запрета пропаганды ЛГБТ
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минкультуры РФ будет готово приступить к реализации закона о запрете пропаганды ЛГБТ среди всех граждан с момента его принятия и не видит "со своей позиции сложностей", много фильмов с пропагандой ЛГБТ отзывается уже сейчас, заявила замминистра культуры РФ Надежда Преподобная в ходе слушаний в Госдуме.
Ранее в понедельник комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии.
На вопрос главы комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна
о том, готово ли Минкультуры приступить к реализации закона с 1 января в случае его принятия, Преподобная ответила, что ведомство со своей стороны "не видит в этом сложностей".
"Мы не видим со своей позиции сложностей, с которыми могли бы столкнуться. Мы понимаем, что закон вступает в силу с момента опубликования, поэтому мы готовы", - объяснила она в ходе слушаний.
"Мы для себя понимаем, что мы не будем оказывать поддержку таким проектам. Так или иначе, при отборе проектов мы получаем полное содержание о том, что там будет внутри. Соответственно, таким проектам будет отказано. Мы не будем давать прокатные удостоверения (для фильмов, снятых на частные средства – ред.) или будем их отзывать, если речь о том, что уже выдано. Мы многое отзываем", - пояснила она.
По словам Преподобной, поддержка законопроекта министерством коснется не только кино, но "всех направлений" культурной отрасли, поскольку у ведомства "будет законное основание принять соответствующие решения по театральным постановкам, выставкам, концертам".
"Я как человек, который с 23 сентября курирует "Пушкинскую карту", приведу пример. Основная функция программы – просвещение. Сейчас мы очень плотно занимаемся контентом и зачастую сталкиваемся с тем, что мы сейчас пытаемся запретить. Я надеюсь, что мы сможем это сделать. Сейчас я и мои коллеги вынуждены это делать в ручном режиме – мы блокируем эти истории, отправляем их на перемодерацию, но они появляются вновь и вновь", - сказала она.