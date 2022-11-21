https://ria.ru/20221121/lgbt-1833040596.html
Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ
Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022
Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект, предлагающий... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:20
2022-11-21T11:20
2022-11-21T12:23
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии.Статья 6.21 КоАП дается в новой редакции - предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния с учетом распространения пропаганды посредством СМИ или интернета составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.Кроме того, предлагаются две новые статьи КоАП. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ.Новая статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" предполагает наказание за такие деяния в виде штрафов до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юрлиц.Законопроект был принят Госдумой 27 октября. Документ был внесен представителями всех фракций Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
https://ria.ru/20221121/lgbt-1833015143.html
https://ria.ru/20221121/lgbt-1833034363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, вячеслав володин
Общество, Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин
11:20 21.11.2022 (обновлено: 12:23 21.11.2022)
Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ
Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о крупных штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии.
Статья 6.21 КоАП дается в новой редакции - предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния с учетом распространения пропаганды посредством СМИ или интернета составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.
Кроме того, предлагаются две новые статьи КоАП. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ
.
Новая статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" предполагает наказание за такие деяния в виде штрафов до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юрлиц.
Законопроект был принят Госдумой 27 октября. Документ был внесен представителями всех фракций Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным
.