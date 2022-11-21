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В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022
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В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ
В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022
В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ
В РФ могут запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:11
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общество
россия
александр хинштейн
лгбт-сообщество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В РФ могут запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность, следует из поправки (есть в распоряжении РИА Новости) ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ.Поправку внес ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей"."Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность", - указывается в поправке.
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общество, россия, александр хинштейн, лгбт-сообщество
Общество, Россия, Александр Хинштейн, ЛГБТ-сообщество
12:11 21.11.2022
 
В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ

В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ и педофилии

© Depositphotos.com / cookiecutterКасса в супермаркете
Касса в супермаркете - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Depositphotos.com / cookiecutter
Касса в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В РФ могут запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность, следует из поправки (есть в распоряжении РИА Новости) ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ.
Поправку внес ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:06
В России будут мониторить интернет для выявления пропаганды ЛГБТ
Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей".
"Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность", - указывается в поправке.
Мужчина в здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 11:15
Комитет Госдумы отклонил поправки к законопроекту за пропаганду ЛГБТ
 
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