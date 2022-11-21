https://ria.ru/20221121/lgbt-1833036209.html

В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ

В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022

В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ

В РФ могут запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:11

2022-11-21T12:11

2022-11-21T12:11

общество

россия

александр хинштейн

лгбт-сообщество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151140/07/1511400769_0:4:3872:2182_1920x0_80_0_0_645ca3aeb3113c7979b88232654816c9.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В РФ могут запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность, следует из поправки (есть в распоряжении РИА Новости) ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ.Поправку внес ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей"."Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность", - указывается в поправке.

https://ria.ru/20221121/lgbt-1833034363.html

https://ria.ru/20221121/lgbt-1833015143.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, александр хинштейн, лгбт-сообщество