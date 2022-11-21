https://ria.ru/20221121/lgbt-1833036209.html
В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ
В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022
В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ
В РФ могут запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:11
2022-11-21T12:11
2022-11-21T12:11
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россия
александр хинштейн
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В РФ могут запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность, следует из поправки (есть в распоряжении РИА Новости) ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ.Поправку внес ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей"."Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность", - указывается в поправке.
https://ria.ru/20221121/lgbt-1833034363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр хинштейн, лгбт-сообщество
Общество, Россия, Александр Хинштейн, ЛГБТ-сообщество
В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ
В России могут запретить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ и педофилии