https://ria.ru/20221121/lgbt-1833034363.html
В России будут мониторить интернет для выявления пропаганды ЛГБТ
В России будут мониторить интернет для выявления пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022
В России будут мониторить интернет для выявления пропаганды ЛГБТ
В России могут начать мониторить интернет для выявления материалов с ЛГБТ-пропагандой, такая норма есть в поправке к законопроекту о запрете пропаганды... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:06
2022-11-21T12:06
2022-11-21T14:43
общество
александр хинштейн
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
лгбт-сообщество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В России могут начать мониторить интернет для выявления материалов с ЛГБТ-пропагандой, такая норма есть в поправке к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии.Предполагается, что проводить проверки будет уполномоченная правительством организация. Ей предстоит выявлять информацию и сайты, а также программы, доступ к которым ограничен.Порядок такого мониторинга будет утверждать Роскомнадзор.При выявлении признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии ведомство сможет ограничивать доступ к информации и направлять уведомления в уполномоченные органы.Поправки ко второму чтению законопроекта подготовил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.В конце октября Госдума приняла проект в первом чтении. Статья 6.21 КоАП теперь дается в новой редакции: вне закона становится пропаганда ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Если деяние совершается в СМИ или интернете, штраф составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.Кроме того, предлагается ввести в административный кодекс две новые статьи: пропаганда педофилии (штраф до 800 тысяч рублей для граждан и до десяти миллионов рублей для юрлиц) и "распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" (штраф до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц).
https://ria.ru/20221121/lgbt-1833015143.html
https://ria.ru/20221111/igry-1830858805.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр хинштейн, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, лгбт-сообщество
Общество, Александр Хинштейн, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, ЛГБТ-сообщество
12:06 21.11.2022 (обновлено: 14:43 21.11.2022)
В России будут мониторить интернет для выявления пропаганды ЛГБТ
Материалы с ЛГБТ-пропагандой могут включить в перечень оснований для блокировки сайта
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В России могут начать мониторить интернет для выявления материалов с ЛГБТ-пропагандой, такая норма есть в поправке к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии.
Предполагается, что проводить проверки будет уполномоченная правительством организация. Ей предстоит выявлять информацию и сайты, а также программы, доступ к которым ограничен.
Порядок такого мониторинга будет утверждать Роскомнадзор
.
При выявлении признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии ведомство сможет ограничивать доступ к информации и направлять уведомления в уполномоченные органы.
Поправки ко второму чтению законопроекта подготовил глава комитета Госдумы
по информационной политике Александр Хинштейн
.
В конце октября Госдума приняла проект в первом чтении. Статья 6.21 КоАП теперь дается в новой редакции: вне закона становится пропаганда ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Если деяние совершается в СМИ или интернете, штраф составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.
Кроме того, предлагается ввести в административный кодекс две новые статьи: пропаганда педофилии (штраф до 800 тысяч рублей для граждан и до десяти миллионов рублей для юрлиц) и "распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" (штраф до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц).