https://ria.ru/20221121/lgbt-1833034363.html

В России будут мониторить интернет для выявления пропаганды ЛГБТ

В России будут мониторить интернет для выявления пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022

В России будут мониторить интернет для выявления пропаганды ЛГБТ

В России могут начать мониторить интернет для выявления материалов с ЛГБТ-пропагандой, такая норма есть в поправке к законопроекту о запрете пропаганды... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:06

2022-11-21T12:06

2022-11-21T14:43

общество

александр хинштейн

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

лгбт-сообщество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В России могут начать мониторить интернет для выявления материалов с ЛГБТ-пропагандой, такая норма есть в поправке к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии.Предполагается, что проводить проверки будет уполномоченная правительством организация. Ей предстоит выявлять информацию и сайты, а также программы, доступ к которым ограничен.Порядок такого мониторинга будет утверждать Роскомнадзор.При выявлении признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии ведомство сможет ограничивать доступ к информации и направлять уведомления в уполномоченные органы.Поправки ко второму чтению законопроекта подготовил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.В конце октября Госдума приняла проект в первом чтении. Статья 6.21 КоАП теперь дается в новой редакции: вне закона становится пропаганда ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Если деяние совершается в СМИ или интернете, штраф составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.Кроме того, предлагается ввести в административный кодекс две новые статьи: пропаганда педофилии (штраф до 800 тысяч рублей для граждан и до десяти миллионов рублей для юрлиц) и "распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" (штраф до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц).

https://ria.ru/20221121/lgbt-1833015143.html

https://ria.ru/20221111/igry-1830858805.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, александр хинштейн, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, лгбт-сообщество