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В России будут мониторить интернет для выявления пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022
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В России будут мониторить интернет для выявления пропаганды ЛГБТ
В России будут мониторить интернет для выявления пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022
В России будут мониторить интернет для выявления пропаганды ЛГБТ
В России могут начать мониторить интернет для выявления материалов с ЛГБТ-пропагандой, такая норма есть в поправке к законопроекту о запрете пропаганды... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:06
2022-11-21T14:43
общество
александр хинштейн
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
лгбт-сообщество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В России могут начать мониторить интернет для выявления материалов с ЛГБТ-пропагандой, такая норма есть в поправке к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии.Предполагается, что проводить проверки будет уполномоченная правительством организация. Ей предстоит выявлять информацию и сайты, а также программы, доступ к которым ограничен.Порядок такого мониторинга будет утверждать Роскомнадзор.При выявлении признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии ведомство сможет ограничивать доступ к информации и направлять уведомления в уполномоченные органы.Поправки ко второму чтению законопроекта подготовил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.В конце октября Госдума приняла проект в первом чтении. Статья 6.21 КоАП теперь дается в новой редакции: вне закона становится пропаганда ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Если деяние совершается в СМИ или интернете, штраф составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.Кроме того, предлагается ввести в административный кодекс две новые статьи: пропаганда педофилии (штраф до 800 тысяч рублей для граждан и до десяти миллионов рублей для юрлиц) и "распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" (штраф до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц).
https://ria.ru/20221121/lgbt-1833015143.html
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РИА Новости
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общество, александр хинштейн, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, лгбт-сообщество
Общество, Александр Хинштейн, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, ЛГБТ-сообщество
12:06 21.11.2022 (обновлено: 14:43 21.11.2022)
 
В России будут мониторить интернет для выявления пропаганды ЛГБТ

Материалы с ЛГБТ-пропагандой могут включить в перечень оснований для блокировки сайта

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В России могут начать мониторить интернет для выявления материалов с ЛГБТ-пропагандой, такая норма есть в поправке к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии.
Предполагается, что проводить проверки будет уполномоченная правительством организация. Ей предстоит выявлять информацию и сайты, а также программы, доступ к которым ограничен.
Мужчина в здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 11:15
Комитет Госдумы отклонил поправки к законопроекту за пропаганду ЛГБТ
Порядок такого мониторинга будет утверждать Роскомнадзор.
При выявлении признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии ведомство сможет ограничивать доступ к информации и направлять уведомления в уполномоченные органы.
Поправки ко второму чтению законопроекта подготовил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
В конце октября Госдума приняла проект в первом чтении. Статья 6.21 КоАП теперь дается в новой редакции: вне закона становится пропаганда ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Если деяние совершается в СМИ или интернете, штраф составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.
Кроме того, предлагается ввести в административный кодекс две новые статьи: пропаганда педофилии (штраф до 800 тысяч рублей для граждан и до десяти миллионов рублей для юрлиц) и "распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" (штраф до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц).
Депутат Госдумы Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 16:08
В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3
 
ОбществоАлександр ХинштейнРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФЛГБТ-сообщество
 
 
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