https://ria.ru/20221121/lgbt-1833015143.html

Комитет Госдумы отклонил поправки к законопроекту за пропаганду ЛГБТ

Комитет Госдумы отклонил поправки к законопроекту за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022

Комитет Госдумы отклонил поправки к законопроекту за пропаганду ЛГБТ

Комитет Госдумы по госстроительству на заседании в понедельник отклонил ряд поправок к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:15

2022-11-21T11:15

2022-11-21T11:15

общество

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству на заседании в понедельник отклонил ряд поправок к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые предусматривали уголовную ответственность при повторном нарушении.Законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, был принят Госдумой 27 октября. Документ был внесен представителями всех фракций Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили ряд поправок ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми лицо, повторно нарушившее запрет на пропаганду ЛГБТ, предлагалось наказывать вплоть до лишения свободы до 1 года. Кроме того, поправками предлагалось установить ответственность вплоть до лишения своды на срок до 2 лет в случае повторного нарушения запрета пропаганды нетрадиционных ценностей с использованием средств массовой информации.Также поправками предлагалось установить ответственность вплоть до 3 лет лишения свободы при повторном нарушении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.Поправками также предлагалось установить за повторное нарушения запрета пропаганды педофилии наказание вплоть до лишения свободы до 2 лет. За нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием СМИ предлагалось установить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20221111/lgbt-propaganda-1830949391.html

https://ria.ru/20221102/rpts-1828549637.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, вячеслав володин, николай бурляев