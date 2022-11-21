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Комитет Госдумы отклонил поправки к законопроекту за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022
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Комитет Госдумы отклонил поправки к законопроекту за пропаганду ЛГБТ
Комитет Госдумы отклонил поправки к законопроекту за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 21.11.2022
Комитет Госдумы отклонил поправки к законопроекту за пропаганду ЛГБТ
Комитет Госдумы по госстроительству на заседании в понедельник отклонил ряд поправок к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:15
2022-11-21T11:15
общество
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству на заседании в понедельник отклонил ряд поправок к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые предусматривали уголовную ответственность при повторном нарушении.Законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, был принят Госдумой 27 октября. Документ был внесен представителями всех фракций Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили ряд поправок ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми лицо, повторно нарушившее запрет на пропаганду ЛГБТ, предлагалось наказывать вплоть до лишения свободы до 1 года. Кроме того, поправками предлагалось установить ответственность вплоть до лишения своды на срок до 2 лет в случае повторного нарушения запрета пропаганды нетрадиционных ценностей с использованием средств массовой информации.Также поправками предлагалось установить ответственность вплоть до 3 лет лишения свободы при повторном нарушении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.Поправками также предлагалось установить за повторное нарушения запрета пропаганды педофилии наказание вплоть до лишения свободы до 2 лет. За нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием СМИ предлагалось установить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221111/lgbt-propaganda-1830949391.html
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общество, госдума рф, вячеслав володин, николай бурляев
Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Николай Бурляев
11:15 21.11.2022
 
Комитет Госдумы отклонил поправки к законопроекту за пропаганду ЛГБТ

Комитет ГД отклонил поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкМужчина в здании Госдумы РФ
Мужчина в здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Мужчина в здании Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству на заседании в понедельник отклонил ряд поправок к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые предусматривали уголовную ответственность при повторном нарушении.
Законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, был принят Госдумой 27 октября. Документ был внесен представителями всех фракций Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 19:13В России
За повторное нарушение запрета ЛГБТ-пропаганды предложили лишать свободы
Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили ряд поправок ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми лицо, повторно нарушившее запрет на пропаганду ЛГБТ, предлагалось наказывать вплоть до лишения свободы до 1 года. Кроме того, поправками предлагалось установить ответственность вплоть до лишения своды на срок до 2 лет в случае повторного нарушения запрета пропаганды нетрадиционных ценностей с использованием средств массовой информации.
Также поправками предлагалось установить ответственность вплоть до 3 лет лишения свободы при повторном нарушении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.
Поправками также предлагалось установить за повторное нарушения запрета пропаганды педофилии наказание вплоть до лишения свободы до 2 лет. За нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием СМИ предлагалось установить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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