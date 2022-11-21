10:16 21.11.2022 (обновлено: 10:26 21.11.2022)
Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ
Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в заседании Совета глав МИД ОБСЕ в Лодзи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. МИД Польши подтвердил отказ допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет в Лодзи 1-2 декабря.
Ранее об отказе Лаврову в участии в заседании СМИД сообщили ряд СМИ. Решение Польши отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лодзе беспрецедентно и провокационно, заявили ранее в МИД РФ. Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдёт в Варшаве 24-26 ноября.
"Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда такое решение. Это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран для которых важно, чтобы в Европе было безопасно, а Россия этому противодействует. У нее интересы, совершенно противоречащие всей организации", - заявил Яблоньский в эфире Польского телевидения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.