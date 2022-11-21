https://ria.ru/20221121/lavrov-1833003150.html

Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ

Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ - РИА Новости, 21.11.2022

Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ

МИД Польши подтвердил отказ допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:16

2022-11-21T10:16

2022-11-21T10:26

в мире

сергей лавров

россия

польша

обсе

мид польши

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. МИД Польши подтвердил отказ допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет в Лодзи 1-2 декабря.Ранее об отказе Лаврову в участии в заседании СМИД сообщили ряд СМИ. Решение Польши отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лодзе беспрецедентно и провокационно, заявили ранее в МИД РФ. Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдёт в Варшаве 24-26 ноября."Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда такое решение. Это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран для которых важно, чтобы в Европе было безопасно, а Россия этому противодействует. У нее интересы, совершенно противоречащие всей организации", - заявил Яблоньский в эфире Польского телевидения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221116/vizy-1831967216.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей лавров, россия, польша, обсе, мид польши, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)