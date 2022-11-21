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Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ - РИА Новости, 21.11.2022
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Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ
Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ - РИА Новости, 21.11.2022
Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ
МИД Польши подтвердил отказ допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:16
2022-11-21T10:26
в мире
сергей лавров
россия
польша
обсе
мид польши
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. МИД Польши подтвердил отказ допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет в Лодзи 1-2 декабря.Ранее об отказе Лаврову в участии в заседании СМИД сообщили ряд СМИ. Решение Польши отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лодзе беспрецедентно и провокационно, заявили ранее в МИД РФ. Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдёт в Варшаве 24-26 ноября."Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда такое решение. Это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран для которых важно, чтобы в Европе было безопасно, а Россия этому противодействует. У нее интересы, совершенно противоречащие всей организации", - заявил Яблоньский в эфире Польского телевидения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, сергей лавров, россия, польша, обсе, мид польши, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Лавров, Россия, Польша, ОБСЕ, МИД Польши, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:16 21.11.2022 (обновлено: 10:26 21.11.2022)
 
Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ

Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в заседании Совета глав МИД ОБСЕ в Лодзи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. МИД Польши подтвердил отказ допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет в Лодзи 1-2 декабря.
Ранее об отказе Лаврову в участии в заседании СМИД сообщили ряд СМИ. Решение Польши отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лодзе беспрецедентно и провокационно, заявили ранее в МИД РФ. Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдёт в Варшаве 24-26 ноября.
"Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда такое решение. Это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран для которых важно, чтобы в Европе было безопасно, а Россия этому противодействует. У нее интересы, совершенно противоречащие всей организации", - заявил Яблоньский в эфире Польского телевидения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Символика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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В ПА ОБСЕ объяснили, почему Польша не выдала визы российской делегации
 
В миреСергей ЛавровРоссияПольшаОБСЕМИД ПольшиСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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