https://ria.ru/20221121/kursk-1833017174.html
В Курской области населенные пункты отключили от электроснабжения
В Курской области населенные пункты отключили от электроснабжения - РИА Новости, 21.11.2022
В Курской области населенные пункты отключили от электроснабжения
Более 30 населённых пунктов Курской области, в которых проживают 8654 человека, повторно отключены от энергоснабжения, сообщил в ходе оперативного совещания... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:21
2022-11-21T11:21
2022-11-21T11:54
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Более 30 населённых пунктов Курской области, в которых проживают 8654 человека, повторно отключены от энергоснабжения, сообщил в ходе оперативного совещания глава регионального комитета ЖКХ Александр Мулёвин."В настоящее время началась волна повторных отключений и уже отключения зафиксированы в Курском, Мантуровском, Горшеченском, Касторенском и Советском районах. По состоянию на 8.30 сегодняшнего утра, повторно отключены 32 населённых пункта с количеством жителей 8654 человека", — сообщил Мулёвин.Он добавил, что если позволит погода, то до конца дня все обесточенные населённые пункты подключат к энергосети.В субботу вечером 19 ноября в Курской области прошел ледяной дождь, в результате чего около 20 тысяч человек остались без электричества. По словам Мулёвина, из Липецкой, Орловской, Тульской и Калужской областей прибыли 30 бригад энергетиков, которые помогают 74 курским бригадам устранять последствия непогоды.
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происшествия, жкх, курская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Курская область, Россия
11:21 21.11.2022 (обновлено: 11:54 21.11.2022)
В Курской области населенные пункты отключили от электроснабжения
В Курской области 32 населенных пункта отключили от энергоснабжения после непогоды