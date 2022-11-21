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Президент Кубы поблагодарил Россию за поддержку - РИА Новости, 21.11.2022
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Президент Кубы поблагодарил Россию за поддержку
Президент Кубы поблагодарил Россию за поддержку - РИА Новости, 21.11.2022
Президент Кубы поблагодарил Россию за поддержку
Куба ощущает поддержку России и лично президента Владимира Путина, несмотря на все геополитические потрясения в мире, Гавана благодарит Москву за это, заявил в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:51
2022-11-21T20:51
владимир путин
дмитрий чернышенко
мигель диас-канель
куба
россия
москва
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Куба ощущает поддержку России и лично президента Владимира Путина, несмотря на все геополитические потрясения в мире, Гавана благодарит Москву за это, заявил в понедельник кубинский лидер Мигель Диас-Канель на переговорах с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.В частности, президент Кубы напомнил о трудностях, с которыми обе страны столкнулись во время пандемии, а также о колоссальном санкционном давлении со стороны Запада. "Во время всех этих тяжелых моментов всегда ощущали поддержку со стороны Российской Федерации, в частности президента Путина", - отметил Диас-Канель."Был такой случай, что состоялась серьезная авария на заводе, который производил медицинский кислород, причем в пик пандемии. Россия направила самолет с баллонами кислорода, направила две вспомогательные установки, которые его производят. На этом самолете мы летали по региону Латинской Америки два раза в день и привозили кислород. И говорю вам со всем знанием этого вопроса, если бы мы не имели эту поддержку со стороны РФ, мы оказались бы в еще более сложной ситуации. В результате помощи, которую предоставила Россия, у нас не было ни одного случая жертв из-за нехватки кислорода", - напомнил кубинский лидер.Диас-Канель также обратил внимание, что за все это время Россия и Куба поддерживали высокий уровень политического диалога. "Лично я провел семь телефонных разговоров с президентом Путиным. Мы обсуждали международную обстановку и вопросы наших двусторонних отношений. Сейчас обе страны контролируют ситуацию с пандемией ковида, но также против нас осуществляется жесткий прессинг санкциями", - добавил он.Президент Кубы назвал важной свою встречу с Чернышенко, который является сопредседателем российско-кубинской межправительственной комиссии. "Мы можем и впредь совершенствовать наши экономические двусторонние отношения, продолжать продвигаться вперед и наращивать наши связи. Поэтому я считал очень важным до проведения завтрашней встречи (с Путиным) лично познакомиться с вами и выразить вам нашу глубокую благодарность", - сказал Диас-Канель российскому вице-премьеру."Хочу заверить, что Куба для нас - ключевой союзник и надежный партнер в латиноамериканском регионе, отношения с которым не зависят от конъюнктуры и носят стратегический характер, - ответил Чернышенко."Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить вас за работу вашего (вице-премьера) Рикардо Кабрисаса, с которым мы возглавляем российско-кубинскую межправкомиссию и который очень много нам объяснил и рассказал в рамках наших встреч. И нужно отметить, что эти встречи носили конструктивный характер", - добавил он.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
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владимир путин, дмитрий чернышенко, мигель диас-канель, куба, россия, москва
Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Мигель Диас-Канель, Куба, Россия, Москва
20:51 21.11.2022
 
Президент Кубы поблагодарил Россию за поддержку

Президент Диас-Канель: Куба ощущает поддержку России и лично Путина и благодарна за это

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Куба ощущает поддержку России и лично президента Владимира Путина, несмотря на все геополитические потрясения в мире, Гавана благодарит Москву за это, заявил в понедельник кубинский лидер Мигель Диас-Канель на переговорах с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.
В частности, президент Кубы напомнил о трудностях, с которыми обе страны столкнулись во время пандемии, а также о колоссальном санкционном давлении со стороны Запада. "Во время всех этих тяжелых моментов всегда ощущали поддержку со стороны Российской Федерации, в частности президента Путина", - отметил Диас-Канель.
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"Был такой случай, что состоялась серьезная авария на заводе, который производил медицинский кислород, причем в пик пандемии. Россия направила самолет с баллонами кислорода, направила две вспомогательные установки, которые его производят. На этом самолете мы летали по региону Латинской Америки два раза в день и привозили кислород. И говорю вам со всем знанием этого вопроса, если бы мы не имели эту поддержку со стороны РФ, мы оказались бы в еще более сложной ситуации. В результате помощи, которую предоставила Россия, у нас не было ни одного случая жертв из-за нехватки кислорода", - напомнил кубинский лидер.
Диас-Канель также обратил внимание, что за все это время Россия и Куба поддерживали высокий уровень политического диалога. "Лично я провел семь телефонных разговоров с президентом Путиным. Мы обсуждали международную обстановку и вопросы наших двусторонних отношений. Сейчас обе страны контролируют ситуацию с пандемией ковида, но также против нас осуществляется жесткий прессинг санкциями", - добавил он.
Президент Кубы назвал важной свою встречу с Чернышенко, который является сопредседателем российско-кубинской межправительственной комиссии. "Мы можем и впредь совершенствовать наши экономические двусторонние отношения, продолжать продвигаться вперед и наращивать наши связи. Поэтому я считал очень важным до проведения завтрашней встречи (с Путиным) лично познакомиться с вами и выразить вам нашу глубокую благодарность", - сказал Диас-Канель российскому вице-премьеру.
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"Хочу заверить, что Куба для нас - ключевой союзник и надежный партнер в латиноамериканском регионе, отношения с которым не зависят от конъюнктуры и носят стратегический характер, - ответил Чернышенко.
"Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить вас за работу вашего (вице-премьера) Рикардо Кабрисаса, с которым мы возглавляем российско-кубинскую межправкомиссию и который очень много нам объяснил и рассказал в рамках наших встреч. И нужно отметить, что эти встречи носили конструктивный характер", - добавил он.
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Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.
В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
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