https://ria.ru/20221121/kuba-1833105379.html

Путин и Бермудес откроют памятник Фиделю Кастро в Москве

Путин и Бермудес откроют памятник Фиделю Кастро в Москве - РИА Новости, 21.11.2022

Путин и Бермудес откроют памятник Фиделю Кастро в Москве

Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примут 22 ноября участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:05

2022-11-21T15:05

2022-11-21T15:11

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владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примут 22 ноября участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро, сообщает пресс-служба Кремля."Пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который находится в России с официальным визитом... Путин и Диас-Канель Бермудес также примут участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе переговоров стороны планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня.

https://ria.ru/20221121/kuba-1833106813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель