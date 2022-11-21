https://ria.ru/20221121/kuba-1833105379.html
Путин и Бермудес откроют памятник Фиделю Кастро в Москве
Путин и Бермудес откроют памятник Фиделю Кастро в Москве - РИА Новости, 21.11.2022
Путин и Бермудес откроют памятник Фиделю Кастро в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примут 22 ноября участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:05
2022-11-21T15:05
2022-11-21T15:11
в мире
куба
россия
владимир путин
мигель диас-канель
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примут 22 ноября участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро, сообщает пресс-служба Кремля."Пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который находится в России с официальным визитом... Путин и Диас-Канель Бермудес также примут участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе переговоров стороны планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель
В мире, Куба, Россия, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель
15:05 21.11.2022 (обновлено: 15:11 21.11.2022)
Путин и Бермудес откроют памятник Фиделю Кастро в Москве
Путин и Бермудес 22 ноября примут участие в церемонии открытия памятника Фиделю Кастро
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примут 22 ноября участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро, сообщает пресс-служба Кремля.
"Пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который находится в России с официальным визитом... Путин и Диас-Канель Бермудес также примут участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров стороны планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня.