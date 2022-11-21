https://ria.ru/20221121/kuba-1833076076.html

Президент Кубы назвал отношения Москвы и Гаваны отличными

Президент Кубы назвал отношения Москвы и Гаваны отличными - РИА Новости, 21.11.2022

Президент Кубы назвал отношения Москвы и Гаваны отличными

Отношения Москвы и Гаваны отличные, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:58

2022-11-21T13:58

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отношения Москвы и Гаваны отличные, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель."Я думаю, что у нас отличные отношения как с двусторонней точки зрения, так и с точки зрения политического строя", - сказал он в ходе своего визита в студию RT на испанском языке.Он отметил, что стороны предпринимают усилия, чтобы углубить торгово-экономические связи между странами, указав, что и Москва, и Гавана исходят из того, что это будут взаимовыгодные отношения."И Куба, и Россия сейчас находятся в сложном положении - обе страны под санкциями.. на них оказывается международное давление", - добавил он.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.

https://ria.ru/20221121/zyuganov-1833043231.html

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