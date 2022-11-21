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Президент Кубы назвал отношения Москвы и Гаваны отличными - РИА Новости, 21.11.2022
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Президент Кубы назвал отношения Москвы и Гаваны отличными
Президент Кубы назвал отношения Москвы и Гаваны отличными - РИА Новости, 21.11.2022
Президент Кубы назвал отношения Москвы и Гаваны отличными
Отношения Москвы и Гаваны отличные, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:58
2022-11-21T14:02
цены на нефть
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гавана
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отношения Москвы и Гаваны отличные, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель."Я думаю, что у нас отличные отношения как с двусторонней точки зрения, так и с точки зрения политического строя", - сказал он в ходе своего визита в студию RT на испанском языке.Он отметил, что стороны предпринимают усилия, чтобы углубить торгово-экономические связи между странами, указав, что и Москва, и Гавана исходят из того, что это будут взаимовыгодные отношения."И Куба, и Россия сейчас находятся в сложном положении - обе страны под санкциями.. на них оказывается международное давление", - добавил он.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
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цены на нефть, мигель диас-канель, владимир путин, фидель кастро, гавана, москва, куба
Цены на нефть, Мигель Диас-Канель, Владимир Путин, Фидель Кастро, Гавана, Москва, Куба
13:58 21.11.2022 (обновлено: 14:02 21.11.2022)
 
Президент Кубы назвал отношения Москвы и Гаваны отличными

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал отношения Москвы и Гаваны отличными

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрилет президента Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Москву
Прилет президента Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Москву - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Прилет президента Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Москву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отношения Москвы и Гаваны отличные, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"Я думаю, что у нас отличные отношения как с двусторонней точки зрения, так и с точки зрения политического строя", - сказал он в ходе своего визита в студию RT на испанском языке.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:30
Зюганов встретился с президентом Кубы
Он отметил, что стороны предпринимают усилия, чтобы углубить торгово-экономические связи между странами, указав, что и Москва, и Гавана исходят из того, что это будут взаимовыгодные отношения.
"И Куба, и Россия сейчас находятся в сложном положении - обе страны под санкциями.. на них оказывается международное давление", - добавил он.
Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.
В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес с супругой Лис Куэста во время торжественной встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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Цены на нефтьМигель Диас-КанельВладимир ПутинФидель КастроГаванаМоскваКуба
 
 
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