13:58 21.11.2022 (обновлено: 14:02 21.11.2022)
Президент Кубы назвал отношения Москвы и Гаваны отличными
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал отношения Москвы и Гаваны отличными
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрилет президента Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Москву
Прилет президента Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Москву
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отношения Москвы и Гаваны отличные, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"Я думаю, что у нас отличные отношения как с двусторонней точки зрения, так и с точки зрения политического строя", - сказал он в ходе своего визита в студию RT на испанском языке.
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Он отметил, что стороны предпринимают усилия, чтобы углубить торгово-экономические связи между странами, указав, что и Москва, и Гавана исходят из того, что это будут взаимовыгодные отношения.
"И Куба, и Россия сейчас находятся в сложном положении - обе страны под санкциями.. на них оказывается международное давление", - добавил он.
Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.
В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
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