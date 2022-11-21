https://ria.ru/20221121/krym-1832997401.html

В Крыму рассказали, как украинские военные могут попасть на полуостров

В Крыму рассказали, как украинские военные могут попасть на полуостров - РИА Новости, 21.11.2022

В Крыму рассказали, как украинские военные могут попасть на полуостров

Единственный способ для украинских войск попасть в Крым - только в качестве военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T09:45

2022-11-21T09:45

2022-11-21T09:45

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

министерство обороны украины

юрий гемпель

владимир зеленский

андрей ермак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801963746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_319ee3749fa27a83ab014387a9350832.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Единственный способ для украинских войск попасть в Крым - только в качестве военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя намерение украинской стороны наступать на Крым.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров."Начать наступление, конечно, можно, особенно это хорошо у киевской власти получается в мечтах, но на практике это обернется для украинских войск катастрофой. Ответ с нашей стороны будет сокрушительным. У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым – только в качестве военнопленных. Мы найдём им применение на строящихся объектах", - сказал РИА Новости Гемпель.В Минобороны Украины ранее допустили, что конфликт с РФ может завершиться к концу весны. Кроме того, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News заявил, что украинские войска рассчитывают "вернуться в Крым" к концу декабря.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221111/nastuplenie-1830962462.html

https://ria.ru/20221120/gosduma-1832911943.html

россия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, министерство обороны украины, юрий гемпель, владимир зеленский, андрей ермак, республика крым