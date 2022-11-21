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В Крыму рассказали, как украинские военные могут попасть на полуостров - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/krym-1832997401.html
В Крыму рассказали, как украинские военные могут попасть на полуостров
В Крыму рассказали, как украинские военные могут попасть на полуостров - РИА Новости, 21.11.2022
В Крыму рассказали, как украинские военные могут попасть на полуостров
Единственный способ для украинских войск попасть в Крым - только в качестве военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:45
2022-11-21T09:45
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
министерство обороны украины
юрий гемпель
владимир зеленский
андрей ермак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Единственный способ для украинских войск попасть в Крым - только в качестве военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя намерение украинской стороны наступать на Крым.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров."Начать наступление, конечно, можно, особенно это хорошо у киевской власти получается в мечтах, но на практике это обернется для украинских войск катастрофой. Ответ с нашей стороны будет сокрушительным. У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым – только в качестве военнопленных. Мы найдём им применение на строящихся объектах", - сказал РИА Новости Гемпель.В Минобороны Украины ранее допустили, что конфликт с РФ может завершиться к концу весны. Кроме того, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News заявил, что украинские войска рассчитывают "вернуться в Крым" к концу декабря.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221111/nastuplenie-1830962462.html
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общество, россия, украина, министерство обороны украины, юрий гемпель, владимир зеленский, андрей ермак, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Министерство обороны Украины, Юрий Гемпель, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Республика Крым
09:45 21.11.2022
 
В Крыму рассказали, как украинские военные могут попасть на полуостров

Гемпель: украинские военные могут попасть в Крым только в качестве военнопленных

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкНабережная в Судаке в Крыму
Набережная в Судаке в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Набережная в Судаке в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Единственный способ для украинских войск попасть в Крым - только в качестве военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя намерение украинской стороны наступать на Крым.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
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11 ноября, 20:47Специальная военная операция на Украине
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"Начать наступление, конечно, можно, особенно это хорошо у киевской власти получается в мечтах, но на практике это обернется для украинских войск катастрофой. Ответ с нашей стороны будет сокрушительным. У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым – только в качестве военнопленных. Мы найдём им применение на строящихся объектах", - сказал РИА Новости Гемпель.
В Минобороны Украины ранее допустили, что конфликт с РФ может завершиться к концу весны. Кроме того, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News заявил, что украинские войска рассчитывают "вернуться в Крым" к концу декабря.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаМинистерство обороны УкраиныЮрий ГемпельВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРеспублика Крым
 
 
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