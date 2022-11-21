https://ria.ru/20221121/krizis-1833038220.html

Санду спрогнозировала углубление экономического кризиса в Молдавии

Санду спрогнозировала углубление экономического кризиса в Молдавии - РИА Новости, 21.11.2022

Санду спрогнозировала углубление экономического кризиса в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду прогнозирует углубление экономического и энергетического кризиса в стране. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:19

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2022-11-21T12:19

майя санду

молдавия

кишинев

румыния

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду прогнозирует углубление экономического и энергетического кризиса в стране."Инфляция приближается к 35 процентам, цены в Молдавии уже заоблачные, нарушена цепочка поставок продукции, а интересы инвесторов ослабли. В результате экономика страны, скорее всего, сократится", — говорится в статье Санду, опубликованной в понедельник в издании Politico.Президент Молдавии отметила, что за год цены на энергоносители стремительно росли."Так, цена на газ в нашей стране выросла в семь раз, а цена на электроэнергию – в четыре. И в предстоящую зиму молдаване, вероятно, потратят до 65% своего дохода на оплату счетов за отопление и электричество", - признала Санду.Президент Молдавии высказала мнение, что кризисную ситуацию в республике спровоцировали военные действия на Украине. Санду также обратила внимание на то, что Кишинев принял более 650 тысяч украинских беженцев."Наша страна предоставила убежище более 650 000 беженцев, до сих пор более 80 000 остаются в республике, и мы готовы к тому, что зимой придется принять еще больше человек", - отметила Санду.В понедельник в Париже проходит третье заседание европейской "Платформы поддержки Молдавии" - инициативы, исходящей от Франции, Германии и Румынии. В ходе форума стороны будут обсуждать согласование нового пакета финансовой помощи для Молдавии. Платформа была создана в апреле 2022 года в Берлине, тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы в июле прошло в Бухаресте. В Румынии Санду заявила, что Кишинев чувствует угрозу для своей безопасности, поскольку "российско-украинский фронт" приближается к границе республики".Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. На фоне кризисной ситуации в стране проходят протесты оппозиции. Массовые митинги представители партии "Шор" и присоединившиеся к протестному движению депутаты-коммунисты собирают каждую неделю. Манифестанты критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221120/partiya-1832916827.html

https://ria.ru/20221118/dodon-1832590485.html

https://ria.ru/20221120/moldaviya-1832882961.html

молдавия

кишинев

румыния

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майя санду, молдавия, кишинев, румыния, молдовагаз