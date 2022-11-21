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В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/kremenchug-1833034746.html
В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину
В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 21.11.2022
В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину
В городе Кременчуг Полтавской области Украины демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает местное издание "Кременчугская... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:07
2022-11-21T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кременчуг
полтавская область
александр пушкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В городе Кременчуг Полтавской области Украины демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает местное издание "Кременчугская газета"."Сегодня в Кременчуге демонтируют скульптуру Пушкина. Работы проводит коммунальное предприятие "Благоустройство Кременчуга". С помощью отбойных молотков отсоединяют бюст от постамента. Дальше его поместят в музей", - говорится в сообщении на сайте издания.Ранее памятники Пушкину демонтировали в украинских Черновцах, Житомире и Харькове.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
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украина
кременчуг
полтавская область
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в мире, украина, кременчуг, полтавская область, александр пушкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кременчуг, Полтавская область, Александр Пушкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
12:07 21.11.2022 (обновлено: 17:13 21.11.2022)
 
В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину

"Кременчугская газета" сообщила о демонтаже в городе памятника Пушкину

© Фото : Кременчуцька міська радаДемонтаж памятника Пушкину в Кременчуге, Украина
Демонтаж памятника Пушкину в Кременчуге, Украина - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Кременчуцька міська рада
Демонтаж памятника Пушкину в Кременчуге, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В городе Кременчуг Полтавской области Украины демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает местное издание "Кременчугская газета".
"Сегодня в Кременчуге демонтируют скульптуру Пушкина. Работы проводит коммунальное предприятие "Благоустройство Кременчуга". С помощью отбойных молотков отсоединяют бюст от постамента. Дальше его поместят в музей", - говорится в сообщении на сайте издания.
Ранее памятники Пушкину демонтировали в украинских Черновцах, Житомире и Харькове.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
Черновцы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 22:34
Памятник Пушкину демонтировали в украинских Черновцах
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКременчугПолтавская областьАлександр ПушкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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