https://ria.ru/20221121/kremenchug-1833034746.html
В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину
В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 21.11.2022
В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину
В городе Кременчуг Полтавской области Украины демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает местное издание "Кременчугская... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:07
2022-11-21T12:07
2022-11-21T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кременчуг
полтавская область
александр пушкин
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В городе Кременчуг Полтавской области Украины демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает местное издание "Кременчугская газета"."Сегодня в Кременчуге демонтируют скульптуру Пушкина. Работы проводит коммунальное предприятие "Благоустройство Кременчуга". С помощью отбойных молотков отсоединяют бюст от постамента. Дальше его поместят в музей", - говорится в сообщении на сайте издания.Ранее памятники Пушкину демонтировали в украинских Черновцах, Житомире и Харькове.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:07 21.11.2022 (обновлено: 17:13 21.11.2022)
В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину
"Кременчугская газета" сообщила о демонтаже в городе памятника Пушкину