https://ria.ru/20221121/kremenchug-1833034746.html

В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину

В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 21.11.2022

В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину

В городе Кременчуг Полтавской области Украины демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает местное издание "Кременчугская... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:07

2022-11-21T12:07

2022-11-21T17:13

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В городе Кременчуг Полтавской области Украины демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает местное издание "Кременчугская газета"."Сегодня в Кременчуге демонтируют скульптуру Пушкина. Работы проводит коммунальное предприятие "Благоустройство Кременчуга". С помощью отбойных молотков отсоединяют бюст от постамента. Дальше его поместят в музей", - говорится в сообщении на сайте издания.Ранее памятники Пушкину демонтировали в украинских Черновцах, Житомире и Харькове.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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