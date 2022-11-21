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Архангельские депутаты предложили защитить предприятия, вылавливающие краба - РИА Новости, 21.11.2022
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Архангельская область
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Архангельские депутаты предложили защитить предприятия, вылавливающие краба
Архангельские депутаты предложили защитить предприятия, вылавливающие краба - РИА Новости, 21.11.2022
Архангельские депутаты предложили защитить предприятия, вылавливающие краба
Депутаты заксобрания Архангельской области предлагают защитить рыбопромысловые предприятия при переходе на новый принцип распределения квот на вылов краба,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:19
2022-11-21T17:19
архангельская область
экономика
архангельская область
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Архангельской области предлагают защитить рыбопромысловые предприятия при переходе на новый принцип распределения квот на вылов краба, чтобы создать предприятиям необходимые условия для инвестиций в обновление флота, сообщила пресс-служба совета депутатов региона.Соответствующие изменения в проект федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", который сейчас находится на обсуждении в регионах, предложила внести председатель Архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева. Инициатива поддержана на ноябрьской сессии.Государственная дума приняла законопроект в первом чтении 27 октября. Он вносит изменения в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и предусматривает перераспределение второго этапа инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов под строительство современных судов или береговых рыбоперерабатывающих комплексов. Под эти цели, в частности, планируют распределить 50 процентов квоты на вылов краба. По мнению архангельских парламентариев, законопроект требует корректировки некоторых положений."Мы предлагаем распределять инвестиционные квоты на вылов краба, предусмотренные после 31 декабря 2021 года, только после строительства и ввода отечественных рыбопромысловых судов или рыбоперерабатывающих комплексов. Это позволит создать предприятиям необходимые условия для инвестиций в обновление флота", – заявила Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба.Еще одной поправкой предлагается не распространять требование об обязательном строительстве новых судов для получения инвестиционных квот на Северный рыбохозяйственный бассейн. Речь идет о квотах, предоставленных после 31 декабря 2021 года и введенных после 1 января 2022 года.По мнению депутатов, это позволит защитить рыбопромысловые предприятия Северо-Запада, в том числе Архангельской области. Сегодня она занимает второе место после Мурманской области по доле выданных квот добычи водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне. В настоящее время океанический промысел ведут 16 предприятий, в том числе четыре занимаются выловом краба."Сейчас на Северо-Западе России уже строится 10 новых краболовов, которые должны быть сданы в 2023-2024 годах. Они смогут заменить старые суда и добывать около 30 тысяч тонн краба в год, полностью освоив квоты. Дальнейшее наращивание краболовных судов в Северном рыбохозяйственном бассейне может привести к переизбытку производственных мощностей", – пояснила Прокопьева.
https://ria.ru/20221119/arkhangelsk-1832751566.html
https://ria.ru/20221119/arkhangelsk-1832731235.html
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экономика, архангельская область, россия
Архангельская область, Экономика, Архангельская область, Россия
17:19 21.11.2022
 
Архангельские депутаты предложили защитить предприятия, вылавливающие краба

Архангельские депутаты хотят защитить рыбопромысловые предприятия, вылавливающие краба

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКраб
Краб - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Архангельской области предлагают защитить рыбопромысловые предприятия при переходе на новый принцип распределения квот на вылов краба, чтобы создать предприятиям необходимые условия для инвестиций в обновление флота, сообщила пресс-служба совета депутатов региона.
Соответствующие изменения в проект федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", который сейчас находится на обсуждении в регионах, предложила внести председатель Архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева. Инициатива поддержана на ноябрьской сессии.
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Государственная дума приняла законопроект в первом чтении 27 октября. Он вносит изменения в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и предусматривает перераспределение второго этапа инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов под строительство современных судов или береговых рыбоперерабатывающих комплексов. Под эти цели, в частности, планируют распределить 50 процентов квоты на вылов краба. По мнению архангельских парламентариев, законопроект требует корректировки некоторых положений.
"Мы предлагаем распределять инвестиционные квоты на вылов краба, предусмотренные после 31 декабря 2021 года, только после строительства и ввода отечественных рыбопромысловых судов или рыбоперерабатывающих комплексов. Это позволит создать предприятиям необходимые условия для инвестиций в обновление флота", – заявила Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба.
Еще одной поправкой предлагается не распространять требование об обязательном строительстве новых судов для получения инвестиционных квот на Северный рыбохозяйственный бассейн. Речь идет о квотах, предоставленных после 31 декабря 2021 года и введенных после 1 января 2022 года.
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По мнению депутатов, это позволит защитить рыбопромысловые предприятия Северо-Запада, в том числе Архангельской области. Сегодня она занимает второе место после Мурманской области по доле выданных квот добычи водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне. В настоящее время океанический промысел ведут 16 предприятий, в том числе четыре занимаются выловом краба.
"Сейчас на Северо-Западе России уже строится 10 новых краболовов, которые должны быть сданы в 2023-2024 годах. Они смогут заменить старые суда и добывать около 30 тысяч тонн краба в год, полностью освоив квоты. Дальнейшее наращивание краболовных судов в Северном рыбохозяйственном бассейне может привести к переизбытку производственных мощностей", – пояснила Прокопьева.
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